Poslanci v Lučenci upozornili na bezpečnostnú situáciu v centre mesta

Lučenec 22. novembra (TASR) – Bezpečnostná situácia v centre Lučenca na Námestí republiky a v okolí obchodného domu na Ulici Dukelských hrdinov bola témou jedného z posledných zasadnutí tamojšieho mestského zastupiteľstva. Upozornil na ňu poslanec Jozef Oravec, ktorý podľa vlastných slov dostal podnet od občana na tri závažné incidenty, týkajúce sa maloletých detí pri návrate zo škôl.,“ konkretizoval Oravec. Dodal, že súčasťou prevencie na školách, ktorú realizuje mestská polícia (MsP), by preto malo byť aj to, ako sa majú deti zachovať v prípade napadnutia.Podobný podnet mal aj poslanec Juraj Pelč. „,“ podotkol Pelč a doplnil, že tieto deti si na centrálnom námestí, ktoré malo byť pýchou mesta, robia, čo chcú.Ako reagoval náčelník MsP Ján Tuček, hliadky sa na Námestie republiky, okrem iného, zameriavajú v popoludňajších hodinách. Zdôraznil tiež, že sa usilujú pôsobiť preventívne, veci sa snažia riešiť upozornením alebo cez sociálny úrad.“ odpovedal náčelník s tým, že ak dôjde k nejakej závažnejšej činnosti zo strany týchto rómskych detí, rieši to štátna polícia.Podľa primátorky Alexandry Pivkovej sa mesto bude musieť spomínanou problematikou zaoberať. „“ podotkla primátorka s tým, že situáciu by mohli zlepšiť aj občianske hliadky a nové kamery v uliciach.