Polícia v Hongkongu ukončila protesty a ovládla budovu parlamentu

Protivládni demonštranti porozbíjali okná na budove miestnej zákonodarnej rady a pokúsili sa vniknúť dovnútra 1. júla 2019 v Hongkongu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 1. júla (TASR) - Hongkonská poriadková polícia v noci na utorok miestneho času dostala opäť pod kontrolu budovu miestneho zákonodarného zboru po tom, ako sa davu protestujúcich v pondelok podarilo preniknúť do rokovacej sály a jej steny posprejovať grafitmi a prodemokratickými heslami. Informovala o tom agentúra AFP.Demonštranti ušli z budovy parlamentu počas toho, ako policajti so štítmi a v plynových maskách krátko po polnoci miestneho času začali zasahovať proti protestujúcim pred parlamentom, pričom použili slzotvorný plyn a obušky. Keď následne vošli do budovy parlamentu, zostali tam už len dve desiatky novinárov.Sídlo hongkonskej Legislatívnej rady je posledné tri týždne stredobodom protestov, ktorých účastníci požadujú stiahnutie návrhu zákona umožňujúceho vydávanie osôb orgánom v pevninskej Číne a odstúpenie najvyššej predstaviteľky miestnej samosprávy Carrie Lamovej. Tá v pondelok vyhlásila, že bude viac načúvať hlasu mladých ľudí, nechystá sa však odísť z funkcie.