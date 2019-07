Odborári a vedenie dopravného podniku v Košiciach sa dohodli

Archívne foto. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 1. júla (TASR) – Odborári pri Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) a jeho vedenie sa v pondelok dohodli na zvýšení platov zamestnancov v priemere o osem percent, čo predstavuje 50-100 eur mesačne od 1. júla. Informovali o tom po spoločnom stretnutí, na ktorom primátor Jaroslav Polaček predstavil víziu ďalšieho fungovania DPMK. Podľa odborárov štrajková pohotovosť trvá, nie však s súvislosti s kolektívnym vyjednávaním.Ako spresnil predseda Základnej odborovej organizácie vodičov MHD pri DPMK Ivan Horváth, ide o zvyšovanie miezd, ktoré je rozdelené na viacero kategórií, prihliadalo sa najmä na nosné pracovné pozície.povedal Horváth s tým, že súčasťou dohody sú napríklad aj dochádzkový bonus, pitný režim a výhľadový plán na rok 2020. Ten konkretizovať nechcel.Podľa magistrátu bude dohodnuté zvyšovanie platov stáť ročne jeden milión eur. Táto suma má byť dotovaná mestom Košice aj DPMK.povedal Polaček, ktorý v tomto roku neplánuje už žiadnu zmenu programového rozpočtu súvisiacu so službami dopravného podniku.Za jeden pol rok budú náklady na zvýšenie platov vo výške pol milióna eur. Mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom riadnom zasadnutí na tento účel vyčlenilo 300.000 eur. Sumu 200.000 eur bude musieť zohnať DPMK.uviedol generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák.Priemerný mesačný plat za prvých päť mesiacov dosahoval v DPMK 1057 eur, u vodičov 1081 eur. Podľa magistrátu je to viac než celoslovenský priemer v odvetví dopravy. Po náraste platov by mal tento rozdiel predstavovať približne desať percent.Dodatok ku kolektívnej zmluve by mali obaja partneri podpísať v najbližších dňoch.Poslanci sa na uvedenom zasadnutí rokovali aj o úprave ceny cestovného, v tejto téme budú pokračovať na mimoriadnom rokovaní vo štvrtok (4.7.). Zaoberať sa budú dvoma alternatívami. V prípade schválenia zmeny tarify by ročná tržba mala vzrásť o 2,5 milióna eur bez DPH, respektíve 2,8 milióna eur bez DPH. Vedenie DPMK aj odborári preferujú najmä výhodnejšie časové lístky a zvyšovanie cien pre príležitostných cestujúcich.uviedol primátor Polaček. Podľa Padyšáka došlo k zmene prepravnej tarify v Košiciach naposledy pred 12 rokmi.Odborári pripomenuli, že naďalej zostávajú v štrajkovej pohotovosti, a to v zmysle Ústavy SR.povedala predsedníčka Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Andrea Vindišová. Generálny riaditeľ DPMK takýto hospodársky výsledok ku koncu roka vidí reálne.Štrajkovú pohotovosť vyhlásili v DPMK 11. marca, v máji sa konali dva ostré štrajky. Primátor dodal, že ozdravný proces DPMK sa realizuje, pričom oproti vlaňajším 18 miliónom eur, v tomto roku mesto dalo do dopravného podniku 24 miliónov eur.