 24hod.sk    Z domova

22. septembra 2025

Polícia v prípade streľby v Dačovom Lome vzniesla obvinenie, vypátrali aj samopal a nábojnice


V piatok 19. septembra polícia informovala o streľbe na prechádzajúce auto v obci Dačov Lom v okrese Veľký Krtíš. Banskobystrická krajská ...



22.9.2025 (SITA.sk) - V piatok 19. septembra polícia informovala o streľbe na prechádzajúce auto v obci Dačov Lom v okrese Veľký Krtíš. Banskobystrická krajská polícia uviedla, že vo vozidle sa v čase streľby nachádzali dve osoby, pričom jedna z nich utrpela zranenie vyžadujúce si prevoz do nemocnice. Policajti z Veľkého Krtíša krátko po udalosti v blízkosti miesta streľby zadržali podozrivého muža.


"Policajtom sa podarilo vypátrať v neďalekom poraste od miesta činu aj upravenú dlhú samočinnú zbraň - samopal, z ktorej mali výstrely smerovať," uviedla ďalej polícia. Pri obhliadke miesta činu našiel pyrotechnik aj nábojnice. Zbraň podrobili znaleckému skúmaniu.

V sobotu 20. septembra, na základe predbežných analýz znaleckého skúmania a po vyhodnotení ďalších dôkazov, vzniesol vyšetrovateľ obvinenie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný v štádiu pokusu a zločin nedovoleného ozbrojovania 48-ročnému mužovi. Vyšetrovateľ tiež podal podnet na podanie návrhu vzatia obvineného do vyšetrovacej väzby.


Zdroj: SITA.sk - Polícia v prípade streľby v Dačovom Lome vzniesla obvinenie, vypátrali aj samopal a nábojnice © SITA Všetky práva vyhradené.

