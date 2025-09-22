|
Pondelok 22.9.2025
Viktória Koósová: Spätná väzba od sprostredkovateľov posúva poistný trh dopredu
Práve sprostredkovatelia sú tí, ktorí denne komunikujú s klientmi, poznajú ich potreby a majú priamu skúsenosť s fungovaním poisťovní. Ich spätná väzba je preto neoceniteľná, pomáha poisťovniam ...
22.9.2025 (SITA.sk) - Práve sprostredkovatelia sú tí, ktorí denne komunikujú s klientmi, poznajú ich potreby a majú priamu skúsenosť s fungovaním poisťovní. Ich spätná väzba je preto neoceniteľná, pomáha poisťovniam zlepšovať produkty, skvalitňovať procesy a budovať transparentnejší poistný trh.
Sprostredkovatelia sú mostom medzi klientom a poisťovňou. Dobrý produkt či kvalitné krytie nestačia, ak nie sú doplnené férovou komunikáciou, rýchlou likvidáciou škôd a odbornou podporou v teréne. "Spätná väzba od sprostredkovateľov je pre poisťovne nenahraditeľným zdrojom poznatkov. Ukazuje nám, ktoré veci robíme správne, ale aj to, na čom ešte potrebujeme pracovať," hovorí Viktória Koósová, Marketing Manager poisťovne Colonnade.
Colonnade sa dlhodobo radí medzi stabilných hráčov na slovenskom trhu v oblasti neživotného poistenia. Ako poisťovňa s ratingom A- od agentúry A.M. Best a súčasť finančnej skupiny Fairfax si zakladá na stabilite a spoľahlivosti a zároveň vníma sprostredkovateľov ako svojich kľúčových partnerov.
Poskytuje im širokú ponuku špecializovaných poistných riešení, ktoré môžu prispôsobiť individuálnym potrebám klientov. Okrem klasických majetkových a úrazových produktov prináša aj moderné krytia, ako je napríklad EuroGAP či cyber poistenie. Vďaka ďalším unikátnym poistným produktom, ako je poistenie bicyklov VIVA či krátkodobé úrazové poistenie akcií, môžu sprostredkovatelia navyše reagovať aj na špecifické potreby klientov a rozširovať tak svoju ponuku.
Sprostredkovatelia sa môžu spoľahnúť aj na podporu v teréne. Vlastný tím likvidátorov a odborníkov na poistné udalosti zabezpečuje rýchlu a odbornú komunikáciu, vďaka čomu majú sprostredkovatelia istotu, že ich klienti budú mať poistnú udalosť vybavenú bez zbytočných prieťahov. To výrazne uľahčuje prácu sprostredkovateľov a posilňuje ich dôveru v Colonnade.
Sprostredkovatelia sú pre Colonnade dlhodobo kľúčovými partnermi. Ich spätnú väzbu preto vnímajú ako dôležité meradlo kvality, a zároveň impulz k ďalším inováciám a zlepšovaniu služieb.
Priestor na vyjadrenie spätnej väzby dáva sprostredkovateľom na Slovensku anketa SIBAF Award 2025, ktorú organizuje spoločnosť EFIBA. Hlasovanie je otvorené pre sprostredkovateľov s minimálne dvojročnou praxou a prináša hodnotenie, ktoré vychádza priamo z ich každodennej skúsenosti s poisťovňami.
Pozývame preto všetkých oprávnených sprostredkovateľov, aby využili príležitosť a zapojili sa do ankety SIBAF Award 2025. Každý hlas je dôležitý, pomáha totiž poisťovniam lepšie porozumieť potrebám trhu a zároveň prispieva k rozvoju profesionálneho a férového prostredia, z ktorého profitujú aj klienti.
Anketa SIBAF Award 2025 prebieha do utorka 23. septembra 2025 vrátane. Ďalšie informácie a online hlasovací formulár sú dostupné na stránke www.efiba.sk
Zdroj: SITA.sk - Viktória Koósová: Spätná väzba od sprostredkovateľov posúva poistný trh dopredu © SITA Všetky práva vyhradené.
