 Z domova

26. januára 2026

Polícia v prípade tragickej dopravnej nehody pri Veľkom Mederi nezistila protiprávne konanie inej osoby


Polícia tragickú udalosť z minulého týždňa, ku ktorej došlo medzi Dolným Štálom a Veľkým Mederom v okrese Dunajská Streda, rieši ako dopravnú nehodu. Protiprávne konanie inej osoby v prípade tejto nehody,



616424519_1332887208884852_5784234222529019368_n 676x437 26.1.2026 (SITA.sk) - Polícia tragickú udalosť z minulého týždňa, ku ktorej došlo medzi Dolným Štálom a Veľkým Mederom v okrese Dunajská Streda, rieši ako dopravnú nehodu. Protiprávne konanie inej osoby v prípade tejto nehody, ktorú neprežila 31 ročná žena, nezistila. Trnavská krajská polícia to oznámila pre „neutíchajúci záujem" o túto nehodu.


Zároveň požiadala verejnosť, aby nešírila neoverené a zavádzajúce informácie v online priestore, pretože sťažujú vyšetrovanie tejto tragickej dopravnej nehody, a tiež aby brali ohľad na pozostalú rodinu.

„Dopravní policajti doposiaľ vykonali v rámci vyšetrovania tragickej udalosti, pri ktorej prišla o život 31 ročná vodička, množstvo potrebných úkonov a zabezpečili tak dostatok dôkazov smerujúcich k tomu, že udalosť naďalej vyšetrujú ako dopravnú nehodu. Doposiaľ nebolo v súvislosti s udalosťou zistené žiadne protiprávne konanie inej osoby,“ uviedla polícia.


Mladá vodička Mercedesu minulý týždeň v stredu skoro ráno na ceste prvej triedy č. I/63 z doposiaľ nezistených príčin zišla z cesty a narazila do stromu. Následkom nárazu jej vozidlo začalo horieť. 31 ročná žena bola zdravotníkmi v kritickom stave prevezená do nemocnice, kde zraneniam podľahla. Ako sa následne ukázalo, išlo o Moniku Jákliovú, ktorá bola známa v prostredí fitness modelingu.




Zdroj: SITA.sk - Polícia v prípade tragickej dopravnej nehody pri Veľkom Mederi nezistila protiprávne konanie inej osoby © SITA Všetky práva vyhradené.

