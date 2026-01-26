Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

26. januára 2026

Úrad inšpekčnej služby odmietol podnet k zásahu vo Veľkej Ide, policajti nepochybili


Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) skonštatoval, že minuloročný zásah polície vo Veľkej Ide (okres Košice-okolie) pri narušení verejného poriadku



titulka policia 676x451 26.1.2026 (SITA.sk) - Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) skonštatoval, že minuloročný zásah polície vo Veľkej Ide (okres Košice-okolie) pri narušení verejného poriadku príslušníkmi marginalizovanej rómskej komunity bol zákonný. Ako informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová, vyšetrovateľ ÚIS po preverení všetkých okolností vec 15. januára 2026 odmietol, a to preto, lebo nebol dôvod na začatie trestného stíhania.


„Po analýze videí z telových kamier a priemyselných kamier a množstva výsluchov je odôvodnený záver, že nedošlo k nezákonnému zákroku a policajti sa nedopustili trestného činu,“ uviedla Dobiášová. Pripomenula, že 28. júna 2025 vo večerných hodinách bola do obce Veľká Ida privolaná policajná hliadka.

Dôvodom bolo narušenie verejného poriadku stovkami príslušníkov rómskej komunity. Po zákroku sa ale Rómovia sťažovali na kroky príslušníkov Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) košickej krajskej polície. Podľa nich mali policajti do nich bezdôvodne strieľať nesmrtiacimi zbraňami a malo dôjsť aj k ujme na ich zdraví a majetku.

„Z kamerových záznamov je nesporne preukázané, že dav (stovky osôb) aktívne útočil na policajtov a civilné vozidlá hádzaním kameňov. Útoky neboli len verbálne, ale aj fyzické, čo potvrdzuje zranenie zasahujúceho policajta, vyžadujúce si lekárske ošetrenie, a poškodené autá. Použitie varovných výstrelov do vzduchu bolo reakciou na priamy útok davu, ktorý sa rozbehol proti hliadke, a slúžilo na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva,“ uviedla Dobiášová s tým, že miernejšie výzvy na upustenie od protiprávneho konania neboli účinné. Hovorkyňa ÚIS dodala, že hmaty a chvaty policajti použili výlučne voči osobám, ktoré kládli aktívny odpor. „Nebolo preukázané tvrdenie oznamovateľov o svojvoľnej „streľbe do davu“ s úmyslom zraniť,“ uzavrela.


Zdroj: SITA.sk - Úrad inšpekčnej služby odmietol podnet k zásahu vo Veľkej Ide, policajti nepochybili © SITA Všetky práva vyhradené.

