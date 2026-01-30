Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 30.1.2026
 Meniny má Ema
 24hod.sk    Z domova

30. januára 2026

Polícia v prípade tragickej nehody v Sačurove vedie trestné stíhanie pre usmrtenie


Pri tragickej dopravnej nehode v obci Sačurov prišiel vo štvrtok 29. januára o život štvorročný chlapec. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana ...



Zdieľať
sacurov 676x507 30.1.2026 (SITA.sk) - Pri tragickej dopravnej nehode v obci Sačurov prišiel vo štvrtok 29. januára o život štvorročný chlapec. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, chlapca za presne nezistených okolností zachytilo nákladné vozidlo prevážajúce veľkokapacitný kontajner na odpadky. „Päťdesiatšesťročný vodič nebol pod vplyvom alkoholu,“ skonštatovala Ligdayová.


Vranovský okresný vyšetrovateľ v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. „Miesto činu bolo zabezpečené. Vyšetrovateľ zisťuje presnú príčinu za akých došlo k úmrtiu chlapčeka, ako aj mieru zavinenia zúčastnených,“ dodala policajná hovorkyňa.


Zdroj: SITA.sk - Polícia v prípade tragickej nehody v Sačurove vedie trestné stíhanie pre usmrtenie © SITA Všetky práva vyhradené.

