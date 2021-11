Polícia v Taliansku zasiahla proti násilným antivaxerom, vyhrážali sa aj lekárom a premiérovi

Usmernenie pre policajtov

Opatrenia proti koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Talianska polícia vykonala razie naprieč krajinou v spojitosti so 17 antivakcinačnými aktivistami spriaznenými s četom na platforme Telegram, ktorý podporoval násilie voči vládnym, lekárskym a mediálnym predstaviteľom za ich podporu protipandemických obmedzení.Polícia v Turíne v stanovisku uviedla, že čet Basta Dittatura (Dosť bolo diktatúry, pozn. red.) mal desiatky tisíc členov a bol hlavným fórom pre organizovanie protestov proti COVID pasom, ktorými sa musia ľudia preukazovať napríklad v reštauráciách, kinách, diaľkovej verejnej doprave i práci.Policajti sledovali už nefunkčný čet niekoľko týždňov a identifikovali 17 extrémistov, ktorí sa okrem iných vyhrážali aj premiérovi Mariovi Draghimu. „Ďalšími opakujúcimi sa cieľmi boli aj policajti, lekári, vedci, novinári a iné verejné osobnosti obvinené zo „zotročenia“ a „spolupráce“ so zavedenou „diktatúrou“,“ uvádza sa v policajnom vyhlásení.Protesty proti očkovaniu či COVID pasom sa konajú takmer každý víkend. Deviateho októbra extrémisti počas takéhoto protestu v Ríme vtrhli do sídla najväčšej odborovej organizácie v Taliansku.Minulý týždeň ministerstvo vnútra vydalo usmernenia pre policajné oddelenia v celej krajine, v ktorých im odporúča, aby obmedzili organizovanie protestov v preplnených centrách miest.Demonštranti podľa rezortu majú právo zhromažďovať sa, odporučil však, aby sa protesty z dôvodu možného ohrozenia verejnej bezpečnosti a šírenia nákazy konali vo väčšej vzdialenosti.Taliansko, kde vo februári 2020 vypukla epidémia COVID-19 v Európe, zažíva nárast prípadov. Už tretí týždeň incidencia prípadov rástla, pričom úrady evidujú 62 infekcií na 100-tisíc obyvateľov za sedem dní.Taliansko je však na tom lepšie ako mnohé ďalšie krajiny v západnej Európe - obsadenosť nemocničných lôžok sa pohybuje nízko pod kritickou úrovňou a úmrtia sa držia pod hranicou 100 mesačne.Podľa odborníkov sa pod to podpísali spomenutý COVID pas, nosenie rúšok v interiéri aj relatívne vysoká zaočkovanosť obyvateľov. V krajine je plne zaočkovaných 84 percent obyvateľov od 12 rokov.