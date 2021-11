Budú na nich navždy pamätať. Slovnaft si uctil pamiatku dvoch zosnulých zamestnancov, ktorí podľahli covidu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Na ich pamiatku vysadili dve krásne lipy. Slovnaft sa tak zapojil do projektu Živých pietnych miest, ktoré organizuje OZ Skutočné obete.Nielen mestá a obce na celom Slovensku spomínajú na svojich obyvateľov, ktorí prišli o život v pandémii. Koronavírus vážne zasiahol aj firmy a podniky. Desiatky zamestnancov spoločnosti Slovnaft prekonali COVID-19, dvaja z nich ochoreniu podľahli. Na ich pamiatku vysadili v piatok 12. novembra dve krásne spomienkové lipy ako gesto sústrasti voči pozostalým rodinám a blízkym zosnulých. Vysadené sú vo verejnom parčíku pred vstupom do fabriky. Slovnaft je tak prvou súkromnou spoločnosťou, ktorá sa zapojila do projektu budovania Živých pietnych miest. Ten realizuje občianske združenie Skutočné obete v mestách a obciach na celom Slovensku."Čelili sme a opäť čelíme mimoriadne ťažkému obdobiu v súkromných aj pracovných životoch. Pandémia pripravila tisícky ľudí na Slovensku o ich najbližších. Navždy sme stratili členov našich rodín, ale aj mnohých priateľov a kolegov. Túto jeseň sme vysadili viac ako dvadsať spomienkových líp, ktoré symbolicky žijú a dýchajú za všetky obete. Výsadbou v Slovnafte náš projekt pre tento rok ukončujeme, avšak pokračovať budeme ďalšími opäť na jar 2022," povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete, ktoré združuje a pomáha pozostalým.Spoločnosť Slovnaft robila a aj v súčasnosti robí maximum, aby bola tretia vlna pandémie pre chod podniku a jeho zamestnancov čo najmenej citeľná. Okrem prísnych epidemiologických opatrení sa snažia predchádzať následkom aj tým, že umožňujú zamestnancom, ich rodinným príslušníkom či dodávateľom pravidelné testovanie, sprostredkujú im možnosť zaočkovať sa priamo v spoločnosti, pričom téma ostražitosti a proticovidových opatrení je v spoločnosti neustále živá."Ľudia trávia tretinu svojho života v práci. Majú tu nielen kolegov, ale nachádzajú tu priateľov, dokonca životných partnerov. Covid prekonali desiatky našich kolegov, dvaja mu, žiaľ, v druhej vlne podľahli. Obaja boli mladí a v plnej životnej sile. Zasadením líp si chceme uctiť ich pamiatku. Pevne verím, že ďalšia vlna pandémia nám už nezoberie žiadnych kolegov a priateľov," uviedol Marek Senkovič, CEO Slovnaft, a.s.OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna, kedy začali oslovovať mestá, obce, župy i ďalšie subjekty na spoluprácu. Prvé lipy vysadili v Banskej Bystrici, v Žiline, Púchove, ďalej v Košiciach, Michalovciach, Zlatých Moravciach, obci Lúčka a Kamenica nad Cirochou, Nových Zámkoch, v Poltári, Lučenci a Zvolene a pokračovať budú opäť na jar budúceho roka v ďalších mestách a obciach. Záujemcovia sa môžu naďalej nahlasovať cez www.skutocneobete.sk Členovia iniciatívy Skutočné obete vybrali na výsadbu lipu, pretože patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest, ktoré koronavírus ničí. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť, vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.Viac o projekte na www.skutocneobete.sk Informačný servis