Polícia varuje pred podvodníkmi, k vašim peniazom sa dostanú aj predajom neexistujúceho tovaru

Platba priamo na kartu

Napodobňujú slovenské čísla účtov

30.7.2021 (Webnoviny.sk) - Podvodníci sa k citlivým údajom a peniazom môžu dostať cez predaj neexistujúceho tovaru na falošných e-shopoch, rozposlaním podvodných mailov či vytvorením podvodných stránok známych spoločností. Upozornila na to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková Dodala, že na riaditeľstve evidujú za krátke časové obdobie viacero prípadov podvodného konania na inzertných portáloch. Zároveň zdôraznila, že ak podvodník tvrdí, že chce poslať peniaze, nepotrebuje na to bezpečnostné prvky, ako sú údaje platobnej karty či potvrdzovací kód z SMS a ePIN-u. Ak také údaje žiada, nepôjde o poslanie peňazí na kartu.Na inzertných portáloch kontaktujú neznámi páchatelia takých poškodených, ktorí sú na týchto internetových stránkach aktívni. Podvodníci prejavia záujem o ponúkaný tovar a po tom, ako zistia, že inzerát je stále aktuálny, ponúknu poškodeným spôsob „jednoduchého zaplatenia“.Peniaze im má podvodník poslať na ich platobnú kartu prostredníctvom zaslaného linku. „Po otvorení linku poškodení za účelom získania dohodnutej sumy vyplnia na uvedenej stránke všetky údaje zo svojej platobnej karty vrátane bezpečnostného kódu a taktiež sms kódu, ktorý im príde z banky. Platby sú ihneď zrealizované a tak poškodené osoby prichádzajú o svoje peniaze,“ vysvetlila Martiniaková.Neznámi páchatelia používajú rôzne telefónne čísla, ktoré väčšinou nie sú registrované na území Slovenska a tiež môže ísť o anonymný dobíjací predplatený systém bez uvedenia konkrétneho užívateľa. Martiniaková dodala, že aj bankové účty, na ktoré predmetné podvodné platby odchádzajú, sú vo väčšine prípadov tiež mimo slovenského územia.„Neplatí to však vo všetkých prípadoch. Aj tu vedia podvodníci číslo sfalšovať na slovenské, takže človek nemá toto podozrenie, prípadne sa vydávajú za známu spoločnosť a vedia jej logo a vizuál emailu takmer dokonale napodobniť,“ objasnila.Ako ďalej uviedla, evidujú aj falošné e-mailové schránky, cez ktoré podvodníci kontaktujú poškodených. Podvodníci často uvedú, že potrebujú rýchlo poskytnúť údaje, lebo telefonujú so svojím bankárom, ktorý má zabezpečiť poslanie peňazí.