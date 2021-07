Zomrel bývalý prokurátor Michal Serbin, figuroval v prípade únosu Michala Kováča ml.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.7.2021 - Vo veku 68 rokov zomrel bývalý prokurátor Michal Serbin, ktorý figuroval v prípade únosu Michala Kováča ml. do zahraničia. Informáciu priniesol spravodajský portál TV Joj Noviny.sk, pre ktorý ju potvrdili dva na sebe nezávislé zdroje.Z únosu syna vtedajšieho prezidenta Serbin obžaloval 13 ľudí vrátane bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Ivana Lexu. Od toho momentu ho 24 hodín denne museli strážiť ozbrojení policajti.Tlak vyvíjaný na jeho osobu sa napokon odrazil aj na jeho psychickom zdraví, keď musel byť v roku 2003 hospitalizovaný na psychiatrii. Neskôr odišiel do invalidného dôchodku. „V najlepšom treba odísť. Snažil som sa, ale všetko to išlo navnivoč. Nemalo to žiadny efekt," povedal Serbin na konci svojho pôsobenia na prokuratúre.