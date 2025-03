Polícia vo Svidníku rieši dva prípady nebezpečného vyhrážania, obvinení sú dvaja mladí muži

Vyhrážky zabitím

Obvinený je aj 16-ročný chlapec

3.3.2025 (SITA.sk) - Polícia vo Svidníku rieši dva prípady nebezpečného vyhrážania, z ktorého obvinili dvoch mladých mužov. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová , obvinení boli muži vo veku 25 a 16 rokov.V prvom prípade je obvinený 25-ročný muž, ktorý sa v jednom zo svidníckych bytov pohádal s 22-ročnou ženou, ktorá ho do bytu pustila. Muž sa žene vyhrážal zabitím a na opakované výzvy, aby odišiel preč nereagoval.„V byte nielenže zotrval, ale ženu fyzicky napadol. Opakovane ju udrel do chrbta, nôh i hlavy," uviedla Ligdayová. Žena pritom utrpela zranenia, ktoré si podľa lekárskej správy vyžiadajú niekoľkotýždňové liečenie.Polícia 25-ročného muža obvinila z trestných činov ublíženie na zdraví, porušovanie domovej slobody a z trestného činu nebezpečné vyhrážanie.Pre nebezpečné vyhrážanie je obvinený aj 16-ročný chlapec, ktorý sa v uplynulom týždni dozvedel, že sa má dostaviť na výsluch vo veci priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, zo spáchania ktorého bol podozrivý.„Chlapec prostredníctvom internetovej aplikácie zaslal 14-ročnej slečne výhražnú správu," upozornila Ligdayová. Po výsluchu zaslal dievčaťu výhražnú správu, že ju zabije.„Konanie chlapca vzbudilo u mladistvej strach, obávala sa o svoj život a zdravie," vysvetlila hovorkyňa. Polícia chlapca zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia.