Piatok 3.10.2025
03. októbra 2025
Polícia vyhlasuje Deň bez nehody, do akcie zapoja aj moderné technické prostriedky vrátane dronov
3.10.2025 (SITA.sk) - Policajný zbor v piatok organizuje celoslovenskú osobitnú kontrolu pod názvom „Deň bez nehody“, ktorá je zameraná na prevenciu najčastejších príčin dopravných nehôd s následkami na živote a zdraví.
Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, do akcie sa zapojí maximálny počet policajtov dopravnej, poriadkovej a železničnej polície, pričom budú využité aj moderné technické prostriedky vrátane dronov.
Policajti sa budú sústrediť na kontrolu prekračovania povolenej rýchlosti, jazdu pod vplyvom alkoholu alebo drog, dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti a prednosti v jazde, ako aj na používanie bezpečnostných pásov a ochranných prvkov. Dlhodobou prioritou Policajného zboru je zvyšovanie bezpečnosti na slovenských cestách.
„Naším cieľom je, aby sa slovenské cesty stali bezpečnejšími ako kedykoľvek predtým. Hoci dlhodobé štatistiky ukazujú pokles dopravnej nehodovosti, každý jeden život, ktorý vyhasne na ceste, je jeden život navyše,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby nielen v tento deň, ale i každý ďalší venovali maximálnu pozornosť bezpečnosti.
„Každý správny krok smeruje k tomu, aby sme znížili riziko a ochránili seba i ostatných,“ dodal. Polícia pripomína, že tento rok ešte nebol deň úplne bez nehôd, pričom najviac usmrtených osôb pri nehodách zaznamenali v 30. týždni, keď zomrelo až 10 ľudí, a najmenej v 25. týždni, keď bola jedna obeť.
„Našou snahou je, aby takýto 'minimálny' týždeň nebol výnimkou, ale novým štandardom,“ dodáva polícia. Policajný zbor vyzýva všetkých vodičov a účastníkov cestnej premávky, aby pristupovali k bezpečnosti zodpovedne a ohľaduplne.
Kontrola prekračovania rýchlosti
Zníženie rizika a ochrana ostatných
