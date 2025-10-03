Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 3.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Stela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

03. októbra 2025

Polícia vyhlasuje Deň bez nehody, do akcie zapoja aj moderné technické prostriedky vrátane dronov


Tagy: Bezpečnosť na cestách Cestná kontrola Dopravné nehody hovorca Prezídia Policajného zboru viceprezident Policajného zboru SR

Policajný zbor v piatok organizuje celoslovenskú osobitnú kontrolu pod názvom „Deň bez nehody“, ktorá je zameraná na prevenciu najčastejších príčin dopravných nehôd s následkami na živote a ...



Zdieľať
67e2927e19655621212127 676x538 3.10.2025 (SITA.sk) - Policajný zbor v piatok organizuje celoslovenskú osobitnú kontrolu pod názvom „Deň bez nehody“, ktorá je zameraná na prevenciu najčastejších príčin dopravných nehôd s následkami na živote a zdraví.


Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, do akcie sa zapojí maximálny počet policajtov dopravnej, poriadkovej a železničnej polície, pričom budú využité aj moderné technické prostriedky vrátane dronov.

Kontrola prekračovania rýchlosti


Policajti sa budú sústrediť na kontrolu prekračovania povolenej rýchlosti, jazdu pod vplyvom alkoholu alebo drog, dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti a prednosti v jazde, ako aj na používanie bezpečnostných pásov a ochranných prvkov. Dlhodobou prioritou Policajného zboru je zvyšovanie bezpečnosti na slovenských cestách.

„Naším cieľom je, aby sa slovenské cesty stali bezpečnejšími ako kedykoľvek predtým. Hoci dlhodobé štatistiky ukazujú pokles dopravnej nehodovosti, každý jeden život, ktorý vyhasne na ceste, je jeden život navyše,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.

Zníženie rizika a ochrana ostatných


Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby nielen v tento deň, ale i každý ďalší venovali maximálnu pozornosť bezpečnosti.

„Každý správny krok smeruje k tomu, aby sme znížili riziko a ochránili seba i ostatných,“ dodal. Polícia pripomína, že tento rok ešte nebol deň úplne bez nehôd, pričom najviac usmrtených osôb pri nehodách zaznamenali v 30. týždni, keď zomrelo až 10 ľudí, a najmenej v 25. týždni, keď bola jedna obeť.

„Našou snahou je, aby takýto 'minimálny' týždeň nebol výnimkou, ale novým štandardom,“ dodáva polícia. Policajný zbor vyzýva všetkých vodičov a účastníkov cestnej premávky, aby pristupovali k bezpečnosti zodpovedne a ohľaduplne.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Polícia vyhlasuje Deň bez nehody, do akcie zapoja aj moderné technické prostriedky vrátane dronov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnosť na cestách Cestná kontrola Dopravné nehody hovorca Prezídia Policajného zboru viceprezident Policajného zboru SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Chemtrails aj svet ovládaný Židmi, hoaxom najviac veria podporovatelia Republiky a Smeru
<< predchádzajúci článok
Nepremeškajte októbrové VEEVobranie. Máte možnosť vyhrať víkend vo vinici

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 