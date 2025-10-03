Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Nepremeškajte októbrové VEEVobranie. Máte možnosť vyhrať víkend vo vinici


Október v znamení skvelých výhier, ale taktiež ako príležitosť zamyslieť sa, kde končí elektroodpad. Zapojte sa aj vy a užite si bezdymové VEEVobranie. Tentoraz nebudeme zbierať ...



01_titulna foto_zdroj shutterstock_pmi 676x450 3.10.2025 (SITA.sk) - Október v znamení skvelých výhier, ale taktiež ako príležitosť zamyslieť sa, kde končí elektroodpad. Zapojte sa aj vy a užite si bezdymové VEEVobranie.


Tentoraz nebudeme zbierať hrozno, aj keď vinice neminieme. V rámci októbra sa dospelí užívatelia bezdymových zariadení VEEV môžu zapojiť do zaujímavej aktivity s názvom VEEVobranie! Originálny koncept ma poukázať na to, ako použité náplne z bezdymových zariadení nemajú končiť v bežnom komunálnom odpade.

Dobrý pocit z VEEVobrania? Určite! Spoločne vyzbierame čo najviac odpadu – vy prinesiete použité náplne a my ich zrecyklujeme.

Stačí, ak počas celého mesiaca prinesiete do IQOS predajní na celom Slovensku 10 použitých náplní VEEV do špeciálneho zberného boxu na elektroodpad alebo plný sáčok náplní pre IQOS ILUMA a šanca na hlavnú výhru je vaša. Prispejete tým k zníženiu negatívneho dosahu na životné prostredie a podporíte cirkulárný program spoločnosti Philip Morris, ktorý je zameraný na udržateľnosť a energetické využitie takéhoto odpadu.

Malý darček pre každého a šanca na hlavnú výhru


Dobré skutky si zaslúžia aj odmenu, a tak pre každého dospelého užívateľa, ktorý sa do VEEVobrania zapojí, čaká aj malý darček. Automaticky sa však každý zapojený zaradí do žrebovania o hlavnú cenu – spomínaný relax v prírode a pravú vinohradnícku atmosféru.

Bezdymové zariadenia nie sú bez rizika. Obsahujú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Nepremeškajte októbrové VEEVobranie. Máte možnosť vyhrať víkend vo vinici © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: IQOS ILUMA IQOS VEEV PR
