Polícia vyhostila Ukrajinca z krajiny, vyšetrovanie dokázalo napojenie na spravodajské služby

Zákaz vstupu do členských krajín

Ohrozenie bezpečnosti





Začiatkom februára rezort vnútra informoval, že osoba, ktorá mala byť z územia SR vyhostená pre spojitosť s údajným rozvratom ústavného zriadenia, požiadala o azyl. Ako doplnilo



„Ďalších osem osôb už bolo zaradených do zoznamu blokovaných osôb, ktorým má byť odopretý vstup na územie SR. Pripomíname, že bola vytvorená pracovná skupina polície, finančnej správy a spravodajských služieb," uviedol rezort vnútra.



Ministerstvo doplnilo, že v prípadoch „ropovod“, „kataster“, ako aj v prípadoch, kde páchatelia hrozili v mailoch bombovými útokmi, sú vykonávané procesné úkony a je začaté trestné stíhanie vo veci. „Vo všetkých prípadoch koná Úrad boja proti organizovanej kriminalite," dodal rezort vnútra.



Minister vnútra



Začiatkom februára rezort vnútra informoval, že osoba, ktorá mala byť z územia SR vyhostená pre spojitosť s údajným rozvratom ústavného zriadenia, požiadala o azyl. Ako doplnilo Ministerstvo vnútra SR , z tohto dôvodu bolo konanie o vyhostení prerušené do času, kým bude o jej žiadosti o poskytnutie azylu, rozhodnuté.„Ďalších osem osôb už bolo zaradených do zoznamu blokovaných osôb, ktorým má byť odopretý vstup na územie SR. Pripomíname, že bola vytvorená pracovná skupina polície, finančnej správy a spravodajských služieb," uviedol rezort vnútra.Ministerstvo doplnilo, že v prípadoch „ropovod“, „kataster“, ako aj v prípadoch, kde páchatelia hrozili v mailoch bombovými útokmi, sú vykonávané procesné úkony a je začaté trestné stíhanie vo veci. „Vo všetkých prípadoch koná Úrad boja proti organizovanej kriminalite," dodal rezort vnútra.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v piatok 31. januára uviedol, že polícia v súvislosti s údajným pripravovaným prevratom zaistili jedného občana Ukrajiny a začal proces jeho vyhosťovania. V súvislosti s údajnou prípravou rozvratu ústavného zriadenia podľa ministra vnútra beží vo viacerých veciach trestné stíhanie. „A vôbec nevylučujem aj zriadenie špecializovaného tímu, ktorý by sa tomuto venoval," skonštatoval vtedy Šutaj Eštok.

18.2.2025 (SITA.sk) - Polícia administratívne vyhostila 59-ročného štátneho príslušníka Ukrajiny s napojením na spravodajské služby. Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) SR Roman Hájek , k vyhosteniu muža došlo v utorok 18. februára, a to v súlade so zákonom o pobyte cudzincov.„Rozhodnutie o vyhostení Ukrajinca bolo vydané na základe operatívnych informácií a vyšetrovania, ktoré preukázali konkrétne dôvody a zistenia, že účastník konania sa podieľa na organizovanej trestnej činnosti a napojení na organizovaný zločin na Ukrajine a tamojších spravodajských službách," uviedol Hájek.Doplnil, že mužovi bol zároveň uložený zákaz vstúpiť na územie SR aj ostatných členských štátov, a to po dobu dvoch rokov. Hovorca policajného prezídia zdôraznil, že polícia vykonala všetky potrebné kroky v súlade so zákonom a vyhostenie ukrajinského štátneho príslušníka zabezpečila bez zbytočných prieťahov.„Vzhľadom na dôvody vyhostenia a osobu účastníka konania správny orgán podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov vylúčil odkladný účinok odvolania proti uvedenému rozhodnutiu a pristúpil k jeho výkonu," ozrejmil Hájek a dodal, že cudzinec sa vzdal možnosti využiť opravný prostriedok voči danému rozhodnutiu.„Polícia nebude tolerovať akúkoľvek formu podielu na organizovanej trestnej činnosti a zapojenie do aktivít spojených s organizovaným zločinom, ktorý ohrozuje bezpečnosť a verejný poriadok na území Slovenskej republiky, ani napojenie na organizované zločinecké skupiny," prízvukoval hovorca Prezídia PZ. Dodal, že odmietajú akúkoľvek podporu spravodajských služieb Ukrajiny, ktorá by mohla negatívne vplývať na stabilitu vnútornej bezpečnosti Slovenska.„Naďalej budeme nekompromisne eliminovať organizovanú kriminalitu a zneužívanie spravodajských štruktúr v záujme zachovania národnej bezpečnosti nášho štátu. Akékoľvek nezákonné aktivity a ich napojenie na zločinecké siete nebudú tolerované a budú prísne stíhané v súlade so zákonmi," uzavrel Hájek.