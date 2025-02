Podpora ukrajinských utečencov na Slovensku bude stáť takmer 80 miliónov dolárov, plán koordinuje OSN

Spolupráca sa samosprávami

Integrácia do spoločnosti

18.2.2025 (SITA.sk) - Na podporu 136-tisíc vojnových utečencov z Ukrajiny na Slovensku bude v najbližších dvoch rokoch potrebné vynaložiť 79 miliónov amerických dolárov.Vyplýva to z Plánu reakcie na príchod utečencov z Ukrajiny na roky 2025 až 2026, ktorý koordinuje Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov (OSN) pre utečencov (UNHCR Slovensko) v spolupráci s 19 humanitárnymi organizáciami. Plán podľa Ministerstva vnútra SR nadväzuje na predošlé aktivity za účasti štátu a prináša systematickú podporu ľuďom, ktorí museli opustiť svoje domovy v dôsledku vojnového konfliktu.„V súčasnosti sa v azylových domoch na Slovensku nachádzajú predovšetkým zraniteľné osoby, ktoré by neboli schopné zorientovať sa samé v novom prostredí. Odídencom sú vytvárané vhodné ubytovacie podmienky, ako aj starostlivosť o nich, pričom sa zohľadňujú ich osobitné potreby a zraniteľnosť. Dnes už nečelíme len núdzovej situácii, ale riešime dlhodobú udržateľnosť pobytu žiadateľov o dočasné útočisko, ktorí sa rozhodnú zostať na Slovensku,“ uviedla štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská Štát podľa nej v tejto súvislosti spolupracuje so samosprávami pri zaraďovaní detí odídencov do škôl a zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti. „Ochranu práv maloletých odídencov koordinujeme s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sme im poskytli adekvátnu podporu,“ doplnila Kurilovská.Podľa vedúcej Úradu UNHCR na Slovensku Danijely Popovic-Efendic spustenie dvojročného Regionálneho plánu pre utečencov (RRP) pre Slovensko odráža posun k udržateľnejšiemu a dlhodobému prístupu.„Partneri RRP budú naďalej podporovať vládu SR, aby zabezpečili, že utečenci na Slovensku budú čoraz viac sebestační. Keď utečenci dostanú pomoc pri prístupe k zamestnaniu, môžu sa integrovať a pozitívne prispieť k slovenskej spoločnosti a ekonomike, a mnohí z nich to už robia,“ doplnila.