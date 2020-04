Polícia vyšetruje smrteľnú nehodu pri Košiciach, v kabelke z auta našli zrejme drogy

Vrecúško so zelenou sušinou

Vozidlo stratilo stabilitu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.4.2020 (Webnoviny.sk) - Život mladého spolujazdca si vyžiadala piatková dopravná nehoda medzi Mokrancami a Buzicou, v katastri obce Čečejovce v okrese Košice - okolie. Polícia zisťuje, či pri nej asistoval alkohol prípadne drogy.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová, pri havarovanom aute sa našli pravdepodobne drogy. Vodičke polícia zadržala vodičský preukaz. Na vozidle vznikla škoda za približne 2 000 eur.V tejto súvislosti polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Bližšie okolnosti i presná príčina dopravnej nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania.Pri dokumentovaní miesta polícia našli policajti v kabelke vrecúško s obsahom zelenej sušiny, dve drvičky tabaku, plastovú tubu s nezisteným obsahom, drevenú fajka i plechové puzdro s obsahom farebných plastových trubičiek. Pre podozrenie, že ide o omamné a psychotropné látky, polícia veci zaistila a poputujú na expertízu. V tejto súvislosti polícia začala trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť. Vodičke bol na zistenie prítomnosti alkoholu či omamných a psychotropných látok odobratý biologický materiál. To, či alkohol alebo iné návykové látky požil nebohý spolujazdec, odhalí nariadená pitva.Mésarová priblížila, že podľa doterajšieho vyšetrovania 30-ročná vodička z okresu Košice - okolie viedla osobné motorové vozidlo značky Opel v smere z Mokraniec na Buzicu.„Na rovnom úseku cesty začala predbiehať kamión, pričom vozidlo stratilo stabilitu, ľavými kolesami zišlo z cesty, vrátilo sa naspäť na cestu, opäť zišlo z cesty do priekopy, kde sa prevrátilo cez strechu, pravou časťou narazilo do stromu a dopadlo na kolesá,“ uviedla. Dodala, že 29-ročný spolujazdec z okresu Košice - okolie pri dopravnej nehode utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodička utrpela ľahké zranenia s predpokladaným liečením do sedem dní.