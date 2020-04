Zvolení kandidáti do Súdnej rady SR podľa Zuzany Čaputovej nepreukázali jasnú profesijnú históriu

Dôležité bude prijatie etického kódexu

K zvoleniu Svetlovskej pomohli Kotlebovci

25.4.2020 - Zvolení kandidáti do Súdnej rady SR nepreukázali pevnosť svojich postojov ani jasnú profesijnú históriu. Pre agentúru SITA takto komentovala prezidentka Zuzana Čaputová parlamentnú voľbu troch nových členov súdnej rady. Stanovisko hlavy štátu poskytol jej hovorca Martin Strižinec.Poslanci vo štvrtok 23. apríla hlasovaním v Národnej rade SR doplnili súdnu radu o advokáta Andreja Majerníka (nominant Za ľudí), bývalého predsedu Ústavného súdu SR Jána Mazáka (nominant SaS) a sudkyňu Najvyššieho súdu SR Alenu Svetlovskú (nominantka Sme rodina). Práve so zvolením Svetlovskej mali problém mimovládne organizácie aj niektorí koaliční poslanci. Je totiž sudkyňou, pričom vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že zákonodarná a výkonná moc bude do súdnej rady nominovať osoby, ktoré nie sú sudcami.Podľa Strižinca prezidentka víta obmenu členov súdnej rady a považuje to za správny krok k potrebnej očiste súdnictva. Preferuje však, aby pozície v súdnej rade aj v iných podobných radách zastávali ľudia, ktorí sú autoritou vo svojom odbore a ktorí svoje postoje k dianiu v justícii vedeli prejaviť aj v minulosti. „Jasná profesijná história a pevnosť postojov by teda mali byť predpokladom k zvoleniu do funkcie, čo sa nie pri všetkých zvolených kandidátoch podarilo preukázať,“ tlmočil stanovisko prezidentky Strižinec.Podľa hlavy štátu je súdna rada najdôležitejším orgánom zabezpečujúcim verejnú kontrolu súdnictva a dohľadu nad tým, aby sudcovia spĺňali predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Čaputová tiež zdôraznila, že rada rozhoduje o tom, či do tohto stavu vstúpia iba morálne a odborne spôsobilí kandidáti a tiež o ich kariérnom postupe. „V súčasnosti je potrebné, aby (súdna rada, pozn. SITA) aktívne a otvorene komunikovala s verejnosťou o problémoch v justícii a dôsledne využívala právomoci, ktoré má najmä v personálnej oblasti. Mimoriadne dôležité je aj prijatie etického kódexu, ktorý stanoví jasné pravidlá pre výkon funkcie sudcu a dohľad nad jeho dodržiavaním,“ myslí si prezidentka.Parlament vo štvrtok 23. apríla verejným hlasovaním zvolil troch nových členov Súdnej rady SR. Advokát Andrej Majerník dostal 93 hlasov. Bývalého predsedu Ústavného súdu SR Jána Mazáka podporilo 92 poslancov. Sudkyňa Najvyššieho súdu SR Alena Svetlovská získala 83 hlasov, k zvoleniu jej pomohli aj hlasy poslancov strany Kotlebovci - Ľudová strana naše Slovensko.Podľa mimovládnych organizácií zvolenie Svetlovskej môže sťažiť zvrátenie nepriaznivého vnímanie justície verejnosťou. Pre agentúru SITA to uviedol analytik z Transparency International Slovensko Ľuboš Kostelanský. Podľa neho je na škodu, že sa čerstvý záväzok z programového vyhlásenia vlády nepodarilo naplniť a hnutie Sme rodina si za členku Súdnej rady SR presadilo sudkyňu. Podobne vníma situáciu aj občianske združenie Via Iuris. Mimovládne organizácie sa zhodujú, že obsadzovanie súdnej rady sudcami je v rozpore s medzinárodnými štandardmi.Súdna rada SR ako vrcholný samosprávny orgán súdnictva predkladá prezidentovi republiky návrhy na vymenovanie a odvolanie predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR. Volí a odvoláva členov disciplinárnych senátov, rozhoduje o pridelení a preložení sudcov alebo sa vyjadruje k návrhu rozpočtu súdov pri zostavovaní štátneho rozpočtu.