|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 7.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tomáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. marca 2026
Polícia vyšetruje tragédiu v Bratislave. V byte našli dve mŕtve osoby, jedného muža zadržali – FOTO
Policajti vyšetrujú násilnú trestnú činnosť v Bratislave. Ako priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave
Zdieľať
7.3.2026 (SITA.sk) - Policajti vyšetrujú násilnú trestnú činnosť v Bratislave. Ako priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková, v sobotu krátko pred 09:30 privolali policajné hliadky na ulicu Pri starej prachárni, aby preverili nahlásenú udalosť. Po príchode na miesto sa tam nachádzal jeden muž a dve mŕtve osoby.
„V rámci úkonov bol privolaný aj obhliadajúci lekár, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil súdno - lekársku pitvu,“ spresnila hovorkyňa. Na mieste na osobnej slobode obmedzili muža. Vyšetrovaním tohto prípadu sa aktuálne zaoberajú príslušníci kriminálnej polície.
Podľa informácií portálu tvnoviny.sk policajtom otvoril dvere 38-ročný muž, pričom mŕtve osoby mali byť jeho rodičia. Tí podľa portálu ležali na zemi prikrytí plachtou. Hovorkyňa operačného strediska Petra Klimešová pre portál noviny.sk uviedla, že na miesto vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. „U 69-ročného muža a 75-ročnej ženy, žiaľ, musel lekár konštatovať úmrtie,“ povedala hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Polícia vyšetruje tragédiu v Bratislave. V byte našli dve mŕtve osoby, jedného muža zadržali – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
„V rámci úkonov bol privolaný aj obhliadajúci lekár, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil súdno - lekársku pitvu,“ spresnila hovorkyňa. Na mieste na osobnej slobode obmedzili muža. Vyšetrovaním tohto prípadu sa aktuálne zaoberajú príslušníci kriminálnej polície.
Podľa informácií portálu tvnoviny.sk policajtom otvoril dvere 38-ročný muž, pričom mŕtve osoby mali byť jeho rodičia. Tí podľa portálu ležali na zemi prikrytí plachtou. Hovorkyňa operačného strediska Petra Klimešová pre portál noviny.sk uviedla, že na miesto vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. „U 69-ročného muža a 75-ročnej ženy, žiaľ, musel lekár konštatovať úmrtie,“ povedala hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Polícia vyšetruje tragédiu v Bratislave. V byte našli dve mŕtve osoby, jedného muža zadržali – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ferenčák má byť obvinený z korupcie, tvrdia Demokrati, no ten o ničom nevie. A čo minister vnútra?
Ferenčák má byť obvinený z korupcie, tvrdia Demokrati, no ten o ničom nevie. A čo minister vnútra?
<< predchádzajúci článok
Kongres SaS odmietol návrh, aby bol Sulík na ďalšej kandidátke volieb
Kongres SaS odmietol návrh, aby bol Sulík na ďalšej kandidátke volieb