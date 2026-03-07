Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

07. marca 2026

Polícia vyšetruje tragédiu v Bratislave. V byte našli dve mŕtve osoby, jedného muža zadržali – FOTO


Policajti vyšetrujú násilnú trestnú činnosť v Bratislave. Ako priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave



7.3.2026 (SITA.sk) - Policajti vyšetrujú násilnú trestnú činnosť v Bratislave. Ako priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková, v sobotu krátko pred 09:30 privolali policajné hliadky na ulicu Pri starej prachárni, aby preverili nahlásenú udalosť. Po príchode na miesto sa tam nachádzal jeden muž a dve mŕtve osoby.


„V rámci úkonov bol privolaný aj obhliadajúci lekár, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil súdno - lekársku pitvu,“ spresnila hovorkyňa. Na mieste na osobnej slobode obmedzili muža. Vyšetrovaním tohto prípadu sa aktuálne zaoberajú príslušníci kriminálnej polície.

Podľa informácií portálu tvnoviny.sk policajtom otvoril dvere 38-ročný muž, pričom mŕtve osoby mali byť jeho rodičia. Tí podľa portálu ležali na zemi prikrytí plachtou. Hovorkyňa operačného strediska Petra Klimešová pre portál noviny.sk uviedla, že na miesto vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. „U 69-ročného muža a 75-ročnej ženy, žiaľ, musel lekár konštatovať úmrtie,“ povedala hovorkyňa.


Zdroj: SITA.sk - Polícia vyšetruje tragédiu v Bratislave. V byte našli dve mŕtve osoby, jedného muža zadržali – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

