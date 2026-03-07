|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 7.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tomáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. marca 2026
Kongres SaS odmietol návrh, aby bol Sulík na ďalšej kandidátke volieb
V republikovej rade SaS skončili Jana Bittó Cigániková a Martin Barto, novými členmi sa stali Ľudovít Paulis, Peter Čech a Miroslava Bátovská.
Zdieľať
Delegáti kongresu opozičnej SaS odmietli návrh, aby bol bývalý šéf strany Richard Sulík na kandidátnej listine SaS do nasledujúcich parlamentných volieb. Rozhodli tiež o viacerých personálnych zmenách v straníckych orgánoch. V republikovej rade SaS skončili Jana Bittó Cigániková a Martin Barto, mandát v nej získali Ľudovít Paulis, Peter Čech a Miroslava Bátovská. 24hod.sk o výsledkoch 22. kongresu informovali z komunikačného oddelenia strany.
„Na sobotňajšom kongrese sme hlasovali aj o uznesení, ktoré navrhol Dušan Kelle, o tom, aby Richard Sulík bol v najbližších parlamentných voľbách na kandidátnej listine. Tento návrh neprešiel, dostal iba dva hlasy, a to od navrhovateľa Dušana Kelleho a Jany Bittó Cigánikovej,“ poznamenal líder SaS Branislav Gröhling.
Gröhling to vníma ako podporu svojho rozhodnutia a jasný signál, že strana sa chce sústrediť na budúcnosť. „Drvivá väčšina delegátov podporila moje rozhodnutie. Táto kapitola je uzavretá a SaS pokračuje v písaní nového príbehu. Pred dvadsiatimi rokmi bolo Slovensko tatranským tigrom a SaS chce byť tou stranou, ktorá v budúcej vláde pomôže Slovensku opäť sa k tomuto úspechu vrátiť,“ dodal.
SaS na kongrese rozhodla aj o viacerých personálnych zmenách v straníckych orgánoch. Volili si napríklad troch členov republikovej rady strany, keďže mandát v nej končil Paulisovi, Bartovi a Bittó Cigánikovej. Svoj mandát obhájil len Paulis, delegáti si okrem neho do republikovej rady zvolili Čecha a Bátovskú. SaS do rozhodcovskej komisie zvolila Daniel Kraveca a do revíznej komisie Petra Jurča.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Polícia vyšetruje tragédiu v Bratislave. V byte našli dve mŕtve osoby, jedného muža zadržali – FOTO
Polícia vyšetruje tragédiu v Bratislave. V byte našli dve mŕtve osoby, jedného muža zadržali – FOTO
<< predchádzajúci článok
Bajo Holečková sa obrátila na Žilinku, žiada preveriť postup prokurátorov v prípade čurillovcov – VIDEO, FOTO
Bajo Holečková sa obrátila na Žilinku, žiada preveriť postup prokurátorov v prípade čurillovcov – VIDEO, FOTO