|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dana, Danica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. apríla 2026
Polícia vyšetruje vážny incident v škôlke, štvorročný chlapec mal priniesť použité injekčné striekačky a pichať nimi iné deti – FOTO
Tagy: Deti Injekčné striekačky Polícia Škôlka
Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Galante preverujú okolnosti udalosti, ktorá sa údajne stala v stredu dopoludnia medzi deťmi v jednom z predškolských zariadení v okrese ...
Zdieľať
16.4.2026 (SITA.sk) -
Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Galante preverujú okolnosti udalosti, ktorá sa údajne stala v stredu dopoludnia medzi deťmi v jednom z predškolských zariadení v okrese Galanta. Bez bližších informácií o prípade to uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. V súvislosti s udalosťou boli podľa polície kontaktovaní zákonní zástupcovia dotknutých detí.
Podľa portálu tvnoviny.sk mal v tomto prípade štvorročný chlapec do škôlky v Seredi priniesť injekčné striekačky a ihly a pichať nimi iné deti. Zistilo sa, že boli predtým už použité. „Celkovo bolo údajne dopichaných viac ako päť detí, pričom útočiť mali dvaja škôlkari. Pichnutí boli do rúk, nôh a aj do iných častí tela. To, ako sa chlapec k striekačkám dostal a kde boli v tom čase učiteľky, zatiaľ nie je známe,“ uviedol portál tvnoviny.sk.
„Polícia preveruje všetky relevantné okolnosti za účelom náležitého zistenia skutkového stavu veci. Žiadne bližšie informácie k udalosti nie je možné vzhľadom na vek zúčastnených osôb a citlivosť prípadu poskytnúť,“ dodala krajská polícia.
Zdroj: SITA.sk - Polícia vyšetruje vážny incident v škôlke, štvorročný chlapec mal priniesť použité injekčné striekačky a pichať nimi iné deti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Galante preverujú okolnosti udalosti, ktorá sa údajne stala v stredu dopoludnia medzi deťmi v jednom z predškolských zariadení v okrese Galanta. Bez bližších informácií o prípade to uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. V súvislosti s udalosťou boli podľa polície kontaktovaní zákonní zástupcovia dotknutých detí.
Podľa portálu tvnoviny.sk mal v tomto prípade štvorročný chlapec do škôlky v Seredi priniesť injekčné striekačky a ihly a pichať nimi iné deti. Zistilo sa, že boli predtým už použité. „Celkovo bolo údajne dopichaných viac ako päť detí, pričom útočiť mali dvaja škôlkari. Pichnutí boli do rúk, nôh a aj do iných častí tela. To, ako sa chlapec k striekačkám dostal a kde boli v tom čase učiteľky, zatiaľ nie je známe,“ uviedol portál tvnoviny.sk.
„Polícia preveruje všetky relevantné okolnosti za účelom náležitého zistenia skutkového stavu veci. Žiadne bližšie informácie k udalosti nie je možné vzhľadom na vek zúčastnených osôb a citlivosť prípadu poskytnúť,“ dodala krajská polícia.
Zdroj: SITA.sk - Polícia vyšetruje vážny incident v škôlke, štvorročný chlapec mal priniesť použité injekčné striekačky a pichať nimi iné deti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Deti Injekčné striekačky Polícia Škôlka
