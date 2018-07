Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 2. júla (TASR) - Bratislavská polícia vyšetruje viaceré prípady protiprávneho konania, ktoré sa stali minulý víkend v Bratislave na kúpalisku na Zlatých pieskoch a v jeho okolí. TASR o tom informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.V prvom prípade polícia obvinila z lúpežného prepadnutia 17-ročného Bernarda B. z Bratislavy. Ten v sobotu 30. júna prišiel k mladistvému, ktorý sedel pri stánku pri vchode na kúpalisko a snažil sa vziať vak. Keďže sa mu to nepodarilo, poškodeného fyzicky napadol a opakovane ho bil do tváre. Ten spadol na zem, pričom obvinený Bernard mu vak vytrhol a ušiel. Policajná hliadka ho však zatkla a odviezla na policajné oddelenie.V nedeľu 1. júla krátko pred 00.30 h kontrolovala polícia 31-ročného občana Česka. Muž polícii dobrovoľne vydal vrecko s obsahom neznámej zelenej sušenej rastliny. Expertízou polícia zistila, že to bola rastlina Cannabis s hmotnosťou 2108 miligramov. Čecha následne umiestnili do cely policajného zaistenia a vyšetrovateľ ho obvinil z nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania alebo obchodovania s nimi. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na päť rokov. Vec riešia v tzv. super rýchlom konaní.Hliadka šla na Zlaté piesky opäť približne o 3.30 h. Pri reštaurácii pri ulici Cesta na Senec skákal 36-ročný muž pri ceste, pričom na sebe mal len bundu a tenisky. Bundu si vyhŕňal. Hliadka muža zatkla a previezla na policajné oddelenie, kde ho poverený príslušník polície obvinil.Medzi 4.00 a 5.00 h v nedeľu 1. júla zastavila 23-ročná žena pri jednej z predajní na Zlatých pieskoch taxík. Chcela, aby ju odviezol na Nobelovu ulicu, no po príchode na miesto sa jej nepozdávala cena. Preto si vypýtala potvrdenku. Vodič začal byť agresívny, po verbálnom konflikte ženu odmietol pustiť z auta a šiel s ňou ďalej po Odborárskej smerom na Vajnorskú. Vodič ju proti jej vôli násilím držal v aute, no na križovatke Vajnorská a Svätojurská sa jej podarilo z auta ujsť. Vyšetrovaním sa aktuálne zaoberá príslušný útvar Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III.