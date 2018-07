Zadržali Nemku podozrivú z členstva v polícii Islamského štátu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 2. júla (TASR) - Nemecké úrady zadržali 27-ročnú ženu pre podozrenie z členstva v tzv. mravnostnej polícii teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v Iraku. V prípade zadržanej ide o nemeckú občianku, informuje agentúra AP.Spolková prokuratúra spresnila, že Jennifer W. vycestovala do Iraku cez Turecko a Sýriu ešte v roku 2014. V Iraku sa následne pridala k teroristickej skupine. V rámci mravnostnej hliadky IS sa pohybovala v parkoch v mestách Fallúdža a Mósul, kde kontrolovala, či ženy dodržiavajú nariadenia IS v obliekaní a správaní.Priezvisko ženy nezverejnili. Zatkla ju turecká polícia ešte v januári 2016, keď požiadala o nemecký pas na nemeckej ambasáde v Ankare. O niekoľko dní na to ju deportovali do Nemecka. Podľa nemeckých médií sa odvtedy usilovala dostať späť na územie ovládané Islamským štátom.K jej zadržaniu došlo minulý týždeň v piatok na juhu Nemecka. Policajti následne prehľadali aj jej dom na severe krajiny. Nemka čelí obvineniam z členstva v zahraničnej teroristickej skupine, píše AP.