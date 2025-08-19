|
Utorok 19.8.2025
Úvodná strana
Denník - Správy
Prílohy
|Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
19. augusta 2025
Polícia vyšetruje vraždu v obci Hniezdne, mŕtveho muža našli v rodinnom dome
Polícia vyšetruje vraždu 64-ročného muža, bez známok života ho vo večerných hodinách v pondelok našli v rodinnom dome v Hniezdnom v okrese Stará Ľubovňa. Informovala o tom v utorok prešovská krajská ...
19.8.2025 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje vraždu 64-ročného muža, bez známok života ho vo večerných hodinách v pondelok našli v rodinnom dome v Hniezdnom v okrese Stará Ľubovňa. Informovala o tom v utorok prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
Z doposiaľ získaných informácii išlo podľa nej o násilné úmrtie. Prípad prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, krajský vyšetrovateľ na prípade podľa hovorkyne intenzívne pracuje. Vzhľadom k závažnosti činu zatiaľ bližšie informácie poskytnúť nemohla.
Z doposiaľ získaných informácii išlo podľa nej o násilné úmrtie. Prípad prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, krajský vyšetrovateľ na prípade podľa hovorkyne intenzívne pracuje. Vzhľadom k závažnosti činu zatiaľ bližšie informácie poskytnúť nemohla.
