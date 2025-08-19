Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

19. augusta 2025

Polícia vyšetruje vraždu v obci Hniezdne, mŕtveho muža našli v rodinnom dome


Polícia vyšetruje vraždu 64-ročného muža, bez známok života ho vo večerných hodinách v pondelok našli v rodinnom dome v Hniezdnom v okrese Stará Ľubovňa. Informovala o tom v utorok prešovská krajská ...



19.8.2025 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje vraždu 64-ročného muža, bez známok života ho vo večerných hodinách v pondelok našli v rodinnom dome v Hniezdnom v okrese Stará Ľubovňa. Informovala o tom v utorok prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.


Z doposiaľ získaných informácii išlo podľa nej o násilné úmrtie. Prípad prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, krajský vyšetrovateľ na prípade podľa hovorkyne intenzívne pracuje. Vzhľadom k závažnosti činu zatiaľ bližšie informácie poskytnúť nemohla.

Zdroj: SITA.sk - Polícia vyšetruje vraždu v obci Hniezdne, mŕtveho muža našli v rodinnom dome © SITA Všetky práva vyhradené.

Vražda Vyšetrovanie
