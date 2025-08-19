|
Utorok 19.8.2025
Meniny má Lýdia
Archív správ
Denník - Správy
Prílohy
|Pridajte sa
19. augusta 2025
Hlina pozýva na netradičný beh, cieľom „Zlodejskej sedmičky“ je hacienda postavená z eurofondov – FOTO
Poslanec parlamentu Alojz Hlina (SaS) organizuje v sobotu 6. septembra beh k haciende v Sebechleboch postavenej z dotácií
19.8.2025 (SITA.sk) - Poslanec parlamentu Alojz Hlina (SaS) organizuje v sobotu 6. septembra beh k haciende v Sebechleboch postavenej z dotácií PPA. Beh k haciende a späť s dĺžkou sedem kilometrov pomenoval „Zlodejská sedmička“.
„Ak by sme chceli definovať novú mernú jednotku chrapúnskej drzosti, mohol by to byť jeden Fafokan. Veď aj samotná „hacienda“ s týmto podivným menom, aj „súkromná“ cesta k nej boli financované z fondov Európskej únie – teda z peňazí európskych daňových poplatníkov. Spravte si v sobotu výlet do obce Sebechleby a uvidíte, čo ste ešte nevideli. Uvidíte, kam až siaha drzosť a arogancia niektorých ľudí,“ vyzýva na sociálnej sieti Hlina.
Existujú podozrenia, že z peňazí Európskej únie vyrástli po Slovensku ubytovacie zariadenia, medzi nimi aj agroturistické zariadenie Fafokan v Sebechleboch, ktoré sú v skutočnosti súkromnými haciendami. Komplexom v Sebechleboch sa už zaoberá oddelenie závažnej kriminality generálnej prokuratúry.
Na možné podvody s eurofondami opakovane upozorňuje český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý viedol aj delegáciu europoslancov z výboru pre rozpočtovú kontrolu, ktorá navštívila nedávno Slovensko. Zdechovský verejne poukazuje na to, že klan okolo podnikateľa Norberta Bödöra, osobného priateľa premiéra Roberta Fica, postavil na Slovensku z eurofondov luxusné nehnuteľnosti v hodnote viac ako sedem miliónov eur, napríklad vidiecky dom v časti obce Nitrianske Hrnčiarovce Malanta, haciendu Fafokan v Sebechleboch, Hotel Zlatý kľúčik v Nitre a ďalšie štyri nehnuteľnosti.
Zdroj: SITA.sk - Hlina pozýva na netradičný beh, cieľom „Zlodejskej sedmičky“ je hacienda postavená z eurofondov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
