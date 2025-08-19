Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 19.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lýdia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. augusta 2025

Hlina pozýva na netradičný beh, cieľom „Zlodejskej sedmičky“ je hacienda postavená z eurofondov – FOTO


Tagy: český europoslanec Eurofondy Premiér Slovenskej republiky

Poslanec parlamentu Alojz Hlina (SaS) organizuje v sobotu 6. septembra beh k haciende v Sebechleboch postavenej z dotácií



Zdieľať
img_3366 2 676x451 19.8.2025 (SITA.sk) - Poslanec parlamentu Alojz Hlina (SaS) organizuje v sobotu 6. septembra beh k haciende v Sebechleboch postavenej z dotácií PPA. Beh k haciende a späť s dĺžkou sedem kilometrov pomenoval „Zlodejská sedmička“.


„Ak by sme chceli definovať novú mernú jednotku chrapúnskej drzosti, mohol by to byť jeden Fafokan. Veď aj samotná „hacienda“ s týmto podivným menom, aj „súkromná“ cesta k nej boli financované z fondov Európskej únie – teda z peňazí európskych daňových poplatníkov. Spravte si v sobotu výlet do obce Sebechleby a uvidíte, čo ste ešte nevideli. Uvidíte, kam až siaha drzosť a arogancia niektorých ľudí,“ vyzýva na sociálnej sieti Hlina.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Existujú podozrenia, že z peňazí Európskej únie vyrástli po Slovensku ubytovacie zariadenia, medzi nimi aj agroturistické zariadenie Fafokan v Sebechleboch, ktoré sú v skutočnosti súkromnými haciendami. Komplexom v Sebechleboch sa už zaoberá oddelenie závažnej kriminality generálnej prokuratúry.

Na možné podvody s eurofondami opakovane upozorňuje český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý viedol aj delegáciu europoslancov z výboru pre rozpočtovú kontrolu, ktorá navštívila nedávno Slovensko. Zdechovský verejne poukazuje na to, že klan okolo podnikateľa Norberta Bödöra, osobného priateľa premiéra Roberta Fica, postavil na Slovensku z eurofondov luxusné nehnuteľnosti v hodnote viac ako sedem miliónov eur, napríklad vidiecky dom v časti obce Nitrianske Hrnčiarovce Malanta, haciendu Fafokan v Sebechleboch, Hotel Zlatý kľúčik v Nitre a ďalšie štyri nehnuteľnosti.


Zdroj: SITA.sk - Hlina pozýva na netradičný beh, cieľom „Zlodejskej sedmičky“ je hacienda postavená z eurofondov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: český europoslanec Eurofondy Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Polícia vyšetruje vraždu v obci Hniezdne, mŕtveho muža našli v rodinnom dome
<< predchádzajúci článok
Iniciatíva Donalda Trumpa posúva všetky strany bližšie k nastoleniu mieru, tvrdí minister Blanár

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 