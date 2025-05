Polícia vyšetruje výbuch bankomatu v Piešťanoch. Koľko peňazí ukradli páchatelia?

20.5.2025 (SITA.sk) - Polícia prijala v utorok krátko pred 2:00 oznámenie o údajnom výbuchu a požiari bankomatu v meste Piešťany.Ako informuje trnavská krajská polícia na sociálnej sieti, po preverení oznámenia do Piešťan vyslali okresný výjazd a vyžiadali expertov z Kriminalisticko – expertízneho ústavu Bratislava. Policajti boli na mieste činu od skorého rána, vykonávali obhliadku miesta činu a zaisťovali všetky stopy.„Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a zisťuje nielen totožnosť páchateľa, spôsob vykonania skutku ale aj to, či sa mu podarilo získať aj finančnú hotovosť," priblížili policajti. Bližšie informácie poskytnú, keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí.