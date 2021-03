Polícia vyzbierala na pokutách voči opatreniam viac ako 200-tisíc eur, Slováci najviac porušovali zákaz vychádzania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.3.2021 - Polícia počas minulého týždňa udelila pokuty za porušenie pandemických opatrení v hodnote viac ako 200-tisíc eur. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Celkovo polícia o 8. do 14. marca zaevidovala 5 975 porušení opatrení. Uložených bolo celkovo 4 831 pokút, ďalších 402 prípadov bolo postúpených na iné orgány štátnej správy a 330 prípadov je v riešení.Z celkovo 5 975 zaznamenaných priestupkov bolo v 4 070 prípadoch zistené porušenie zákazu vychádzania. Okrem toho polícia zadokumentovala 1 728 prípadov nenosenia rúška, 167 prípadov porušenia karantény a desať prevádzok, ktoré boli otvorené napriek zákazu.V rámci bežného výkonu služby bolo nasadených 11 174 policajtov a 225 príslušníkov ozbrojených síl, v rámci zvýšeného výkonu to bolo 6 561 policajtov a 3 688 vojakov. Tí spolu za uplynulý týždeň skontrolovali 96 795 osôb.Od začiatku roku do 14. marca sa počet priestupkov vyšplhal na 37 197. Celkovo išlo v 24 430 prípadoch o porušenie zákazu vychádzania, v 11 895 prípadoch o nenosenia rúška a o 776 porušení karantény. Počas prvých dvoch marcových týždňov odhalili policajti 96 otvorených prevádzok. Najviac priestupkov bolo zistených v Prešovskom kraji (8 555), nasledovali Banskobystrický (5 737), Košický (4 973), Trnavský (3 986), Žilinský (3 912), Trenčiansky (3 561), Bratislavský (3 384) a Nitriansky (3 089) kraj.