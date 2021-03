Žilinka objasnil závery vyšetrovania únosu Vietnamca. Kto vlastne bol na palube lietadla?

Kaliňák bol na dovolenke

Rozhodnutia preskúmali opakovane

17.3.2021 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovaním sa vôbec nepreukázalo, že unesený Vietnamec sa nachádzal na palube slovenského vládneho lietadla. V stredajšom špeciálnom štúdiu televízie TA3, ktoré bolo venované záverom vyšetrovania únosu vietnamského občana z roku 2017, to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka Všetci sa podľa neho zhodli na tom, že nebola zistená cesta, ktorou bol unesený prepravený do Vietnamu. Na margo medializovaného úteku po utorkovom rokovaní branno-bezpečnostného výboru pred novinármi uviedol, že takýto vážny prípad nechcel komentovať pre verejnosť na chodbe národnej rady.Generálny prokurátor tiež uviedol, že na palube vládneho špeciálu sa nenachádzal ani vtedajší minister vnútra za stranu Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Kaliňák , ktorý bol v deň štátnej návštevy ministra vnútra Vietnamu na dovolenke v Rakúsku.„V ten deň prišiel z dovolenky z Rakúska na rokovanie a hneď ako sa rozlúčil po rokovaní s ministrom vnútra Vietnamu sa vrátil späť do Rakúska,” popísal Žilina s tým, že na palube špeciálu nebol ani ochrankár ministra vnútra, ani žiadny iný štátny občan, okrem palubného personálu. Toto potvrdil personál lietadla aj samotný ochrankár, ktorý sa s ministrom vracal naspäť do Rakúska.Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) OĽaNO ) po utorkovom rokovaní branno-bezpečnostného výboru uviedol, že má v prípade únosu vietnamského občana z roku 2017 stále pochybnosti.Podľa neho je najslabším miestom v prípade únosu pokus o oklamanie Poľska, že na palube vládneho špeciálu sa nachádza minister vnútra Slovenskej republiky.Žilinka, ktorý vysvetľoval zákonnosť rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní o odmietnutí trestných oznámení vo veci únosu vietnamského občana, po skončení výboru odmietol odpovedať na otázky médií. Generálna prokuratúra SR (GP SR) pred nedávnom informovala o tom, že rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní o odmietnutí trestných oznámení vo veci únosu vietnamského občana sú zákonné. GP SR preskúmala rozhodnutia polície opakovane, nezákonné konanie v nich však nenašla.Kauza únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha rezonuje od júla 2017. Vietnamského podnikateľa podľa informácií nemeckých médií v lete roku 2017, pravdepodobne, uniesli z Nemecka do Vietnamu pomocou slovenského vládneho špeciálu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie.