Polícia začala voči fanúšikom Spartaka a Slovana trestné stíhanie, viacero ľudí utrpelo zranenia

Usporiadateľ situáciu nezvládol

Zápas predčasne ukončili

18.10.2021 (Webnoviny.sk) - Pri vytláčaní davu políciou zo Štadióna Antona Malatinského v Trnave bolo zranených šesť ľudí. Traja z nich boli jednorazovo ošetrení na mieste, ďalší traja boli so zranením hlavy prevezení do trnavskej nemocnice.Policajti zasahovali počas zápasu Spartaka Trnava Slovana Bratislava najmä v sektore hostí. Fanúšikov Slovana za pomoci donucovacích prostriedkov vytlačili zo štadióna a v policajnom kordóne ich po Kollárovej ulici vyviedli až k vlaku na železničnej stanici.„V súvislosti s konaním osôb na samotnom štadióne polícia začala trestné stíhanie pre výtržníctvo, z ktorého sú podozrivé všetky osoby, ktoré neoprávnene vošli na hraciu plochu, ale aj tí, ktorí narušili verejný poriadok. Polícia požiadala organizátora o kamerové záznamy a súčinnosť pri stotožnení konkrétnych osôb,“ informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová Zároveň pripomína, že za verejný poriadok na štadióne je v zmysle zákona o športových podujatiach zodpovedný usporiadateľ takéhoto podujatia. Polícia tvrdí, že v nedeľu usporiadateľ situáciu nezvládol.Počas bezpečnostných opatrení policajti riešili ešte pred zápasom tri osoby za priestupky. Dvom fanúšikom Slovana policajti uložili za porušenie zákona o športových podujatiach blokové pokuty vo výške 200 eur. Ďalší muž z fanklubu Slovana je podozrivý z vhadzovania pyrotechniky do davu.Zápas Spartaka a Slovana, odvekých rivalov z čela tabuľky Fortuna ligy , bol označený ako rizikový. Najslávnejšie slovenské derby sa v nedeľu hralo necelú štvrťhodinu. Po tom, ako sa na ihrisko dostali tábory chuligánov z oboch strán rozhodca Glova zápas predčasne ukončil.