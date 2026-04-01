Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
01. apríla 2026
Polícia zadržala 59-ročného pedofila, svoju nevlastnú dcéru mal zneužívať od jej troch rokov – VIDEO
Polícia zadržala 59-ročného pedofila, ktorý zneužíval nevlastnú dcéru. Vyšetrovateľka odboru počítačovej kriminality ho obvinila zo zločinu znásilnenia v súbehu so zločinom sexuálneho násilia a zo zločinu výroby detskej pornografie v súbehu s prečinom prechovávania detskej pornografie.
1.4.2026 (SITA.sk) - Polícia zadržala 59-ročného pedofila, ktorý zneužíval nevlastnú dcéru. Vyšetrovateľka odboru počítačovej kriminality ho obvinila zo zločinu znásilnenia v súbehu so zločinom sexuálneho násilia a zo zločinu výroby detskej pornografie v súbehu s prečinom prechovávania detskej pornografie.
„Policajti odboru počítačovej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru v súčinnosti so zásahovým tímom PPÚ Bratislava realizovali 26. marca v skorých ranných hodinách na území Bratislavského kraja policajnú akciu s krycím názvom „SEGAL“. Počas akcie zadržali jednu osobu a vykonali domovú prehliadku,“ informoval policajný hovorca Roman Hájek.
Podľa zistení polície mal obvinený muž najmenej od roku 2020 zneužívať bezbrannosť a nízky vek svojej nevlastnej dcéry už od jej troch rokov, pričom voči nej mal vykonávať rôzne sexuálne praktiky a minimálne v jednom prípade malo dôjsť aj k súloži.
Zo svojej trestnej činnosti si vyhotovoval obrazové a audiovizuálne záznamy a tieto následne dlhodobo uchovával na elektronických zariadeniach. Zároveň si zadovažoval aj ďalší materiál s obsahom detskej pornografie.
Vyšetrovateľka podala podnet na vzatie obvineného do väzby, ktorému Okresný súd Malacky vyhovel. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala 59-ročného pedofila, svoju nevlastnú dcéru mal zneužívať od jej troch rokov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Policajti odboru počítačovej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru v súčinnosti so zásahovým tímom PPÚ Bratislava realizovali 26. marca v skorých ranných hodinách na území Bratislavského kraja policajnú akciu s krycím názvom „SEGAL“. Počas akcie zadržali jednu osobu a vykonali domovú prehliadku,“ informoval policajný hovorca Roman Hájek.
Podľa zistení polície mal obvinený muž najmenej od roku 2020 zneužívať bezbrannosť a nízky vek svojej nevlastnej dcéry už od jej troch rokov, pričom voči nej mal vykonávať rôzne sexuálne praktiky a minimálne v jednom prípade malo dôjsť aj k súloži.
Zo svojej trestnej činnosti si vyhotovoval obrazové a audiovizuálne záznamy a tieto následne dlhodobo uchovával na elektronických zariadeniach. Zároveň si zadovažoval aj ďalší materiál s obsahom detskej pornografie.
Vyšetrovateľka podala podnet na vzatie obvineného do väzby, ktorému Okresný súd Malacky vyhovel. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala 59-ročného pedofila, svoju nevlastnú dcéru mal zneužívať od jej troch rokov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
