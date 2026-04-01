 24hod.sk    Z domova

01. apríla 2026

Proces v prípade únosu študentky Sone pokračuje, znalecké posudky odhalili prítomnosť ketamínu


Tagy: Pojednávanie Študentka Súdny proces Súdy Znásilnenie

Na pôde Mestského súdu Bratislava I v stredu pokračoval súdny proces so zdravotníkom Ivom P., obžalovaným z



675176931e669668289766 676x450 1.4.2026 (SITA.sk) - Na pôde Mestského súdu Bratislava I v stredu pokračoval súdny proces so zdravotníkom Ivom P., obžalovaným z únosu študentky Sone, ku ktorému došlo v Bratislave v roku 2023. Dotyčný čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody. Na stredajšom pojednávaní bolo prečítaných niekoľko znaleckých posudkov, ktoré mimo iného indikovali prítomnosť ketamínu v krvi poškodenej.

Ketamín a jeho účinky


Ketamín je podľa znaleckého posudku z oblasti toxikológie anestetikum používané napríklad k utlmovaniu zvierat, ale používa sa aj ako rekreačná droga. "Po podaní ketamínu dochádza k rýchlej strate kontaktu s okolím," konštatuje posudok s tým, že látka navodzuje stav "hlbokej sedácie". Ketamín bol zároveň objavený v liekovej nádobke, ktorá patrila obžalovanému. Na tele študentky boli zároveň objavené štyri vpichy na stehne.

Ďalší posudok z oblasti chémie deklaroval, že vlákna nájdené na zadnom sedadle auta Iva P. sa zhodovali s vláknami zo svetra poškodenej. Posudok z oblasti kriminalistickej antropológie zase porovnával kamerové záznamy z viacerých bratislavských ulíc z 10. septembra 2023, keď došlo k spáchaniu skutku, so zábermi obžalovaného z výkonu väzby. Posudok skonštatoval typovú zhodu, teda, že na rôznych záberoch je "pravdepodobne zobrazená rovnaká osoba".

Verejnosť bola vylúčená


Pred oboznámením ďalších posudkov bola z pojednávania opäť vylúčená verejnosť, pričom neverejná bola doposiaľ prevažná časť dokazovania v tejto trestnej veci. Hlavné pojednávanie v tomto prípade má pokračovať 6. mája výsluchom znalkyne.

Obžalovaný sa na začiatku procesu v októbri 2025 pred súdom nevyjadril, či je vinný, alebo nevinný. Následne však uviedol, že mu je ľúto skutku obmedzovania osobnej slobody, za čo sa aj ospravedlnil. Poprel však, že by obeť znásilnil. "K žiadnemu sexuálnemu styku ani k sexuálnym praktikám nedošlo," vyhlásil. Zároveň povedal, že nevie, prečo dotyčnú doviezol k sebe domov.

Podľa obžaloby Ivo P. 10. septembra 2023 v skorých ranných hodinách vpichol poškodenej do stehna neznámu látku s obsahom ketamínu. Po tom, čo stratila vedomie, ju odniesol do svojho auta a odviezol do bytu v Pezinku. Tam jej prelepil oči a udržiaval ju vpichovaním látok v intoxikovanom a omámenom stave približne 25 hodín. V tomto období došlo podľa prokuratúry k znásilneniu poškodenej. Tá utrpela okrem fyzických zranení aj posttraumatickú stresovú poruchu.

Výpoveď o priebehu skutku


Obžalovaný na súde povedal, že pred skutkom 9. septembra pil vodku a užil aj liek na upokojenie. Následne išiel do Bratislavy, čo si však celkom nepamätá. Podľa vlastných slov sa na druhý deň doobeda zobudil doma aj s poškodenou. "Nevedel som, čo s ňou mám robiť," uviedol na októbrovom pojednávaní s tým, že ju chcel odviezť domov, ale nie cez deň, aby to nebolo nápadné.

Keďže bola podľa neho nepokojná, aplikoval jej utlmujúce látky. Ivo P. je momentálne stíhaný väzobne pre obavu z možného úteku a vyhýbania sa trestnému stíhaniu, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti.

Študentka Soňa zmizla 10. septembra 2023 na ceste z autobusovej zastávky domov. Našli ju po približne 26 hodinách pred nemocnicou v bratislavskej Petržalke, pričom mala na tele odreniny, reznú ranu a sedem viditeľných vpichov. Na ďalší deň policajti zadržali podozrivého záchranára Iva P., ktorý mal pri sebe injekcie s rôznymi látkami, vrátane ketamínu. DNA Sone navyše objavili na kľučke na sťahovanie okien v jeho aute, na plachte v byte zdravotníka a aj vo vani.


Zdroj: SITA.sk - Proces v prípade únosu študentky Sone pokračuje, znalecké posudky odhalili prítomnosť ketamínu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pojednávanie Študentka Súdny proces Súdy Znásilnenie
