Polícia zadržala Ľubomíra K., považovaného za bosa takáčovcov

Ilustračné foto. Foto: KR PZ v Bratislave Foto: KR PZ v Bratislave

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry zadržali v sobotu 53-ročného Ľubomíra K., ktorý je považovaný za bosa bratislavskej skupiny takáčovcov. Informovala o tom v sobotu večer polícia na sociálnej sieti.Ľubomíra K. zdržali v rámci akcie s krycím názvom Lyžiar.Vraždu Romana Krajčiho si mal objednať v roku 2006. Poškodeného zavraždila zločinecká skupina tzv. "Šátorovci" v meste Prievidza.uvádza ďalej polícia. Na zadržanie upozornil portál Nastope.sk.Vražda Krajčiho sa stala koncom roka 2006 na Puškinovej ulici v Prievidzi. Krajči práve vystupoval z auta na dvore rodinného domu, keď na neho vrahovia vypálili pätnásť rán zo samopalu. Deväť zasiahlo telo, ďalších päť z boku do hlavy.Jedna rana bola takzvanou ranou istoty, ktorou vrah zasiahol Krajčiho priamo do čela. Roman Krajčí bol stíhaný v kauze ľahkých vykurovacích olejov podobne ako podnikateľ Ján Kubašiak. Kubašiaka, zavraždil policajný gang pred očami rodiny vo vlastnom dome v novembri 2006.Zadržanie bosa skupiny súvisí pravdepodobne s pondelkovou akciou NAKA pod krycím názvom Apač. V rámci nej pôvodne zadržali až 19 členov skupiny takáčovcov. Napokon sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, zobral v stredu 13 obvinených mužov do väzby.Muži sú obvinení pre rôznu násilnú trestnú činnosť, ako napríklad založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, hrubý nátlak, vydieranie, či nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami. Je medzi nimi aj obhajca z Bratislavy, ktorý mal byť podľa polície činný pre skupinu.Takáčovci pôsobili najmä v bratislavskom Ružinove, ale aj Petržalke a v centre hlavného mesta od 90. rokov 20. storočia. Zameriavali sa na výpalníctvo, gastronomické služby, ale aj herne a iné. Neskôr začali pôsobiť aj na území Trnavského a Nitrianskeho kraja. Vlastnili bezpečnostnú agentúru SBS Vesuv K.T. Security.Po smrti zakladateľa skupiny Jána Takáča v júli 2003, zavraždení Róberta Pála a zastrelení Jozefa Surovčíka v Senci sa stal údajným bosom skupiny Ľubomír K., alias Kudla.Ľubomíra K. a ďalších 12 členov skupiny zadržala polícia už na začiatku roka 2017. Obvinila ich vtedy z viacerých trestných činov. Napokon sa Ľubomír K. dostal v lete 2017 po rozhodnutí ŠTS na slobodu na kauciu vo výške 100 000 eur.Popri skupinách tzv. sýkorovcov, piťovcov a slobodovcov či následne jakšíkovcov boli takáčovci považovaní za najsilnejšiu skupinu operujúcu v rámci hlavného mesta.