Stoltenberg: Baghdádího smrť neznamená koniec Islamského štátu

Na archívnej snímke z 29. apríla 2019 je vodca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) Abú Bakr Baghdádí počas rozhovoru pre svoju skupinu Al-Furqan. Abú Bakr Baghdádí je údajne mŕtvy. Zomrieť mal počas amerického vojenského zásahu v Sýrii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 3. novembra (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Nens Stoltenberg varoval pred podceňovaním Islamského štátu po tom, ako bol usmrtený jeho vodca abú Bakr Baghdádí. Smrť Baghádího totiž "neznamená koniec" tejto teroristickej militantnej organizácie, vyjadril sa v rozhovore pre nemecký nedeľník Bild am Sonntag, z ktorého citovala tlačová agentúra DPA.povedal Stoltenberg, pričom použil skratku staršieho názvu IS - Islamský štát v Iraku a Sýrii. Na okupovaných územiach týchto dvoch krajín vyhlásil IS v roku 2014 samozvaný kalifát. V súčasnosti už IS žiadne územia nemá, napriek tomu však "žije ďalej", upozornil šéf NATO.konštatoval Stoltenberg a dodal, že misia medzinárodnej koalície proti IS zatiaľ nie je úplne splnená. V súvislosti s činnosťou koalície ocenil dôležitú úlohu Nemecka, ako ajprínos Turecka. Odmietol pritom výzvy niektorých nemeckých politikov, aby bolo Turecko vylúčené z NATO.uviedol Stoltenberg pre Bild am Sonntag.Baghdádího smrť potvrdil 27. októbra po predchádzajúcich správach svetových médií americký prezident Donald Trump. Vodca IS sa podľa slov šéfa Bieleho domu odpálil pomocou samovražednej vesty v tuneli počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek v dedine na severe Sýrie.Vo štvrtok Baghdádího smrť potvrdil aj samotný IS, ktorý oznámil meno jeho nástupcu - abú Ibráhím al-Hášimí al-Kurajší.Podľa správy medzinárodnej koalície proti IS z júna tohto roka sa nachádzalo na kedysi okupovaných územiach stále zhruba 14 000 - 18 000 prívržencov tejto organizácie vrátane 3000 cudzincov. Tí podľa expertov čakajú na vhodný okamih, aby začali nové povstanie, pričom by mohli pod novým vedením opäť získať na údernej sile.