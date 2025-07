V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.7.2025 (SITA.sk) - Polícia zadržala podozrivého z dobodania 17-ročného chlapca v Bratislave. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff , podozrivého zadržali ani nie do 24 hodín od prijatia oznámenia o víkendovom nočnom incidente v centre mesta.S mužom policajti aktuálne vykonávajú potrebné procesné úkony. Bližšie informácie poskytnú, keď to umožní situácia vo vyšetrovaní.Policajný vyšetrovateľ začal v nedeľu 13. júla v súvislosti s incidentom trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. Podľa neho páchateľ spôsobil bodné zranenia v oblasti chrbta 17-ročnému chlapcovi. Útočník z miesta utiekol, zraneného previezli do nemocnice. Tam podstúpil operáciu a je mimo ohrozenia života.