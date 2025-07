Griluj ako profík: BBQ omáčka ku steaku, ktorá ťa vystrelí do nebies

Pripravení na oheň? Grilovanie ako rituál

BBQ omáčka, ktorá dodáva šmrnc

BBQ omáčka Tullamore DEW



200g kečup



60ml Tullamore DEW



30ml javorový sirup



30ml pomarančová šťava



30ml jablčný ocot



30g rajčinový pretlak



20ml worcester



15g dijonská horčica



1 ČL údená paprika



1 ČL granulovaný cesnak



1 ČL granulovaná cibuľa



1 ČL čierne korenie



½ ČL údená soľ



50ml hovädzí vývar



Grilovaná zeleninová príloha



2 kukuričné klasy



150 g čerstvý alebo mrazený hrášok



1 červená paprika, nakrájaná na kocky



1 žltá alebo zelená paprika, nakrájaná na kocky



1 malá cuketa, nakrájaná na kolieska



1 červená cibuľa



2 PL olivového oleja



Soľ a čerstvo mleté čierne korenie podľa chuti



1 ČL sušeného tymiánu alebo rozmarínu



Strúčiky cesnaku



Steaky



kvalitné steakové mäso ako Ribeye



kúsok masla



olivový olej



soľ, čierne korenie



rozmarínové vetvičky



Postup:



Steakové mäso vyberieme z chladničky a necháme odležať pri izbovej teplote cca 30 minút.

Kukuricu očistíme, klasy nakrájame na kolieska

V mise spolu s kukuricou zmiešame všetku zeleninu s olivovým olejom, soľou, korením, tymiánom a cesnakom

Dáme grilovať na grilovaciu panvicu.

Grilujeme na strednom ohni asi 10–15 minút, občas premiešame alebo otočíme, kým zelenina nie je jemne opečená a stále šťavnatá.

Hrášok pridáme až v posledných 5 minútach, aby ostal chrumkavý a svetlozelený.

Pripravíme si BBQ omáčku. Všetky suroviny zmiešame v hrnci.

Privedieme do varu, potom znížime plameň a varíme ešte 10–12 minút.

Na záver pridáme ešte panáka Tullamore DEW – len prehrejeme, nevaríme.

A môžeme ísť na steaky. Mäso dochutíme soľou, čiernym korením a môžeme pokvapkať olivovým olejom.

Steaky dáme na gril, ktorý musí byť poriadne rozpálený, aby sa okamžite zatiahli – cca 230-260 stupňov.

Grilujeme ich cca 3-4 minúty z každej strany, pre Medium a 5-6 minút pre Well done, pri hrúbke cca 2,5 cm mäsa.

Neprepichujeme, neotáčame stále dokola, netlačíme.

Po ugrilovaní ich zabalíme spolu s maslom a rozmarínom do alobalu a necháme oddychovať ešte takých 5-10 minút.



Grilovanie nie je len o príprave jedla, ale o spoločných zážitkoch, spomienkach a vôňach, ktoré sa vrývajú do pamäti. Bez ohľadu na to, či si majster grilu alebo len nadšenec s kliešťami v ruke, každý si vie nájsť svoj spôsob, ako si túto sezónu vychutnať naplno.Skôr než sa pustíme do samotného receptu, zastavme sa na chvíľu pri tom, čo robí grilovanie takým výnimočným. Je to kombinácia prírody, ohňa a surovín, ktoré si zaslúžia rešpekt. Kvalitné mäso alebo zelenina, správne naložené a opečené s citom, dokážu očariť aj tých najväčších gurmánov. Aj príprava hrá veľkú rolu – od marinád cez výber uhlia až po správne načasovanie. Nezabúdajme ani na detaily, ako sú domáce BBQ omáčky, čerstvý chlieb či dobre vychladený nápoj.A teraz k tomu najdôležitejšiemu – receptu, ktorý si zamiluješ. Je jednoduchý, chutný a ideálny na každú grilovačku. Tak poď spolu s nami vyskúšať