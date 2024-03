Polícia zadržala trojicu drogových dílerov v okolí Bratislavy, hrozí im až 15 rokov za mrežami (video)

Kriminálka zasahovala na viacerých miestach

Takmer 5-tisíc jednorazových dávok

1.3.2024 (SITA.sk) - Policajti tento týždeň v rámci akcie Záhradník zadržali trojicu drogových dílerov. Vyšetrovateľ vzniesol 42-ročnému Vladimírovi Š., 27-ročnému Ivanovi Š. a 37-ročnému Máriovi M. obvinenie z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi spolupáchateľstvom.Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Jana Šimunková , krajská kriminálka spolu s policajtmi PPÚ zasahovali na viacerých miestach Bratislavského kraja, kde zadržali tri podozrivé osoby, zaistili nelegálne látky a zbrane.Operatívno-pátracia činnosť doviedla policajtov k Vladimírovi Š., ktorý minimálne od septembra roku 2022 na rôznych miestach, najmä v Bratislavskom kraji, po telefonickom dohovore predával alebo bezplatne poskytoval omamné a psychotropné látky.Okrem Vladimíra Š. boli do nelegálnej činnosti zapojení aj Ivan Š. a Mário M., ktorí taktiež distribuovali drogy koncovým užívateľom. Pri zadržaní Vladimíra Š. našli v jeho vozidle biely kryštalický materiál s celkovou hmotnosťou takmer 500 gramov s obsahom účinnej látky metamfetamínu.Expertízou zistili, že z uvedeného množstva by bolo možné pripraviť minimálne 4 999 obvykle jednorazových dávok drogy v celkovej hodnote takmer 15-tisíc eur. Pri prehliadke rodinného domu v Rovinke v okrese Senec zaistili okrem iného aj zelenú sušinu s obsahom látky THC, z ktorej bolo možné vyrobiť minimálne 24 dávok drogy, a biely kryštalický materiál, ktorý predstavoval 43 dávok drogy.Zadržaný Mário M. pri sebe prechovával pervitín, približne 635 dávok. Okrem toho mal aj zelenú sušinu v množstve piatich bežných dávok.Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby. Všetkým páchateľom hrozí trest odňatia slobody od 10 do 15 rokov.