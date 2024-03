Ukrajinskí piloti napredujú vo výcviku na stíhačkách F-16, inžinieri trénujú aj údery pomocou vysoko presných zbraní

Presné údery pomocou zbraní

Udržanie súčasných pozícií

1.3.2024 (SITA.sk) - Ukrajinskí piloti a inžinieri pokračujú vo výcviku na stíhačkách F-16, pričom piloti nacvičujú taktické manévre. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ihnat „Proces trvá. Piloti nacvičujú taktické manévre, vykonávajú misie proti vzdušným aj pozemným cieľom. Je to veľmi potrebné, pretože nielenže potrebujú lietať a kontrolovať vzdušný priestor, ale musia sa zapojiť do boja. Naši piloti momentálne zdokonaľujú tieto zručnosti,“ povedal Ihnat.Podotkol, že letecký personál a inžinieri sa učia, ako obsluhovať toto lietadlo, jeho výzbroj, ako ho naprogramovať a ako vykonávať presné údery pomocou vysoko presných zbraní.„Celá táto príprava je potrebná na to, aby lietadlo čo najefektívnejšie operovalo na ukrajinskom nebi a ničilo nepriateľské vzdušné, pozemné a námorné ciele. Ukrajina tiež prispôsobuje infraštruktúru na konkrétnych leteckých základniach, aby uľahčila používanie týchto lietadiel,“ dodal Ihnat.Litovský minister obrany Arvydas Anušauskas na nedávnej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii povedal, že prvé stíhačky F-16 sa na ukrajinskej oblohe objavia približne v júni tohto roka. Dovtedy sa podľa niektorých vojenských analytikov ukrajinské sily budú snažiť o udržanie súčasných pozícií.