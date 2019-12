Polícia zadržala ženu pre nedovolený vstup do Trumpovho sídla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miami 19. decembra (TASR) - Polícia zadržala čínsku občianku pre nedovolený vstup do sídla amerického prezidenta Donalda Trumpa Mar-a-Lago na Floride. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na miestne médiá.uviedol policajný hovorca Michael Ogrodnick vo vyhlásení pre televíznu stanicu NBC 6.Luovej víza podľa vyjadrení polície vypršali. V minulosti bola podľa AFP už viackrát obvinená z podobných priestupkov.povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Geng Šuang.V čase incidentu bol prezident Trump na zhromaždení v Michigane. V stredisku Mar-a-Lago sa však konalo súkromné podujatie.V marci polícia pre pokus o vstup do Trumpovho sídla zadržala inú čínsku občianku. Našla u nej niekoľko mobilných telefónov a USB kľúč obsahujúci malvér.Tridsaťriročnú Ju-Ťing Čangovú súd v novembri odsúdil na osem mesiacov odňatia slobody za nedovolený vstup a krivú výpoveď.Trump minulý týždeň na sociálnej sieti Twitter napísal, že v Mar-a-Lago plánuje stráviť nasledujúce dva týždne. Doraziť by mal v piatok. Nedávno tiež vyhlásil, že doňho presúva svoj trvalý pobyt. Stredisko prezýva "