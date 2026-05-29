Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vilma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. mája 2026

Polícia zasahovala na viacerých miestach v košickom a prešovskom kraji proti drogovej trestnej činnosti


Tagy: Drogová trestná činnosť hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Košice Košická polícia Poprad Spišská Nová Ves

Zasahovali proti osobám podozrivým z drogovej trestnej činnosti v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Košiciach a v Malom Šariši. Polícia zasahovala na viacerých miestach na východe Slovenska proti drogovej ...



Zdieľať
29.5.2026 (SITA.sk) - Zasahovali proti osobám podozrivým z drogovej trestnej činnosti v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Košiciach a v Malom Šariši.


Polícia zasahovala na viacerých miestach na východe Slovenska proti drogovej trestnej činnosti. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, policajné akcie vykonávali počas troch dní spišskonovoveskí kriminalisti v spolupráci s popradskými kolegami, krajskými kriminalistami z Košíc, príslušníkmi Mobilnej zásahovej jednotky RHCP Sobrance a košickými „kukláčmi“.

Zadržali štyri podozrivé osoby


Zasahovali proti osobám podozrivým z drogovej trestnej činnosti v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Košiciach a v Malom Šariši. Zásahy vykonávali minulý týždeň vo štvrtok 21. mája a v piatok 22. mája a tiež vo štvrtok 28. mája.

„Počas zásahov policajti vykonali štyri domové prehliadky, jednu prehliadku nebytového priestoru, jednu prehliadku osobného motorového vozidla a štyri osobné prehliadky,” informuje Ivanová.

Doplnila, že zadržali štyri podozrivé osoby. Zaistili tiež metamfetamín, finančné prostriedky, krátku strelnú zbraň, strelivo, počítadlo bankoviek a tiež ďalšie veci súvisiace s distribúciou omamných a psychotropných látok.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Väzobne stíhaná osoba


„Jedna osoba bola obvinená zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou, za ktorý jej v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,” priblížila krajská policajná hovorkyňa. Doplnila, že táto osoba je stíhaná väzobne, keďže sudca akceptoval návrh na väzobné stíhanie.

„V nadväznosti na tento prípad bola z drogovej trestnej činnosti obvinená ešte jedna osoba,” informovala tiež Ivanová s tým, že i v tomto prípade sudca akceptoval návrh na väzobné stíhanie a daná osoba skončila vo vyšetrovacej väzbe.


Zdroj: SITA.sk - Polícia zasahovala na viacerých miestach v košickom a prešovskom kraji proti drogovej trestnej činnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogová trestná činnosť hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Košice Košická polícia Poprad Spišská Nová Ves
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Top foto dňa (29. máj 2026): Výbuch rakety Blue Origin, Pink Soup Fest v Litve, včela tesárka a politika
<< predchádzajúci článok
Pellegrini privíta prezidentku Severného Macedónska, plánujú rokovať o energetike i dopravnej dostupnosti

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 