Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Polícia zasahovala na viacerých miestach v košickom a prešovskom kraji proti drogovej trestnej činnosti
29.5.2026 (SITA.sk) - Zasahovali proti osobám podozrivým z drogovej trestnej činnosti v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Košiciach a v Malom Šariši.
Polícia zasahovala na viacerých miestach na východe Slovenska proti drogovej trestnej činnosti. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, policajné akcie vykonávali počas troch dní spišskonovoveskí kriminalisti v spolupráci s popradskými kolegami, krajskými kriminalistami z Košíc, príslušníkmi Mobilnej zásahovej jednotky RHCP Sobrance a košickými „kukláčmi“.
Zadržali štyri podozrivé osoby
Zasahovali proti osobám podozrivým z drogovej trestnej činnosti v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Košiciach a v Malom Šariši. Zásahy vykonávali minulý týždeň vo štvrtok 21. mája a v piatok 22. mája a tiež vo štvrtok 28. mája.
„Počas zásahov policajti vykonali štyri domové prehliadky, jednu prehliadku nebytového priestoru, jednu prehliadku osobného motorového vozidla a štyri osobné prehliadky,” informuje Ivanová.
Doplnila, že zadržali štyri podozrivé osoby. Zaistili tiež metamfetamín, finančné prostriedky, krátku strelnú zbraň, strelivo, počítadlo bankoviek a tiež ďalšie veci súvisiace s distribúciou omamných a psychotropných látok.
Väzobne stíhaná osoba
„Jedna osoba bola obvinená zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou, za ktorý jej v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,” priblížila krajská policajná hovorkyňa. Doplnila, že táto osoba je stíhaná väzobne, keďže sudca akceptoval návrh na väzobné stíhanie.
„V nadväznosti na tento prípad bola z drogovej trestnej činnosti obvinená ešte jedna osoba,” informovala tiež Ivanová s tým, že i v tomto prípade sudca akceptoval návrh na väzobné stíhanie a daná osoba skončila vo vyšetrovacej väzbe.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zasahovala na viacerých miestach v košickom a prešovskom kraji proti drogovej trestnej činnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Top foto dňa (29. máj 2026): Výbuch rakety Blue Origin, Pink Soup Fest v Litve, včela tesárka a politika
Pellegrini privíta prezidentku Severného Macedónska, plánujú rokovať o energetike i dopravnej dostupnosti
