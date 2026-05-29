29. mája 2026

Pellegrini privíta prezidentku Severného Macedónska, plánujú rokovať o energetike i dopravnej dostupnosti


Slovenský prezident Peter Pellegrini privíta na budúci týždeň prezidentku Severného Macedónska. Návšteva Gordany Siľanovskej-Davkovovej by mala prispieť k posunu spolupráce oboch štátov k praktickým výsledkom.

V rámci oficiálnej návštevy bude prezidentka s Pellegrinim rokovať v utorok 2. júna o spoločných projektoch, najmä v oblasti hospodárstva, investícií, energetiky, dopravnej dostupnosti, ale aj rozvojovej spolupráce či o odovzdávaní slovenských skúseností z integračného procesu. Informoval o tom Odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.

Strategický význam pre Európu


„P. Pellegrini navštívil Severné Macedónsko v októbri minulého roka. Jeho návšteva bola impulzom na zintenzívnenie bilaterálnych vzťahov aj na základe vtedy podpísaného Memoranda o hospodárskej spolupráci. To vytvorilo platformu na nadviazanie rezortných kontaktov, podnikateľských misií, zasadnutie zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu v Bratislave a ďalšie rokovania v oblastiach financií, obrany či ekonomiky,” pripomenuli z prezidentskej kancelárie.

Doplnili, že návšteva hlavy štátu Severného Macedónska prichádza v čase, keď západný Balkán znovu nadobúda strategický význam pre stabilitu Európy, pre energetickú a dopravnú konektivitu aj bezpečnostnú odolnosť a dôveryhodnosť politiky rozširovania .

Prezidentka sa stretne aj s Rašim a Kaliňákom


„Pre Slovensko je jej prítomnosť príležitosťou potvrdiť, že Severné Macedónsko vnímame ako priateľskú krajinu, spojenca v NATO a partnera, ktorého európsku perspektívu dlhodobo podporujeme,” doplnili z KP SR dodávajúc, že návšteva zároveň nadväzuje na historické väzby, medzi inými napríklad na účasť vtedajšieho Československa na medzinárodnej obnove mesta Skopje po zemetrasení v roku 1963.

Prezidentka sa počas oficiálnej návštevy Slovenska stretne aj s predsedom parlamentu Richardom Raši (Hlas-SD) a podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom (Smer-SD). Položí tiež vence k pamätníku Brána slobody na Devíne, navštívi aj expozície v múzeu a galérii moderného umenia Danubiana a v Národnom osvetovom centre.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini privíta prezidentku Severného Macedónska, plánujú rokovať o energetike i dopravnej dostupnosti

