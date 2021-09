Polícia zasahuje v obci Vlkanová, pri dopravnej nehode tu vyhasol ďalší ľudský život (foto)

aktualizované 24. septembra, 14:56



24.9.2021 (Webnoviny.sk) -Polícia dokumentuje dopravnú nehodu, pri ktorej vyhasol ďalší ľudský život. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala pri obci Vlkanová.„Tragédia sa stala na ceste I/69, medzi Vlkanovou a Banskou Bystricou. 66-ročná vodička jazdiaca v smere do Banskej Bystrice, z doposiaľ nezistených príčin zišla z cesty, narazila do betónového múrika, odkiaľ vozidlo vymrštilo do vzduchu a narazilo do budovy, kde zostalo prevrátené na streche," popisuje polícia nehodu s tým, že 63-ročný spolujazdec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodička bola vo vážnom stave prevezená do nemocnice. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.