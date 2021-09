Potrebujete ísť na jednodňovú chirurgiu? Union zvyšuje jej dostupnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.9.2021 (Webnoviny.sk) - Z dôvodu nastupujúcej tretej vlny pandémie sa očakáva, že dôjde k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov v nemocniciach tak, ako tomu bolo v predchádzajúcich vlnách. Zdravotná poisťovňa Union po rokovaní so Slovenskou asociáciou jednodňovej chirurgie chce preto v najvyššej možnej miere zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov, v komfortných čakacích lehotách, a to prostredníctvom zvýšenia finančných zdrojov alokovaných v zariadeniach jednodňovej chirurgie. "Predchádzajúce vlny pandémie ukázali, že zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti do značnej miery zastúpili elektívnu, a v niektorých prípadoch aj akútnu operatívu v nemocniciach, za čo sme im veľmi vďační," hovorí Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union ZP.Union ZP v tomto a v predchádzajúcom roku rozšírila zmluvnú sieť o ďalších 21 pracovísk jednodňovej zdravotnej starostlivosti. "Snažíme sa zazmluvňovať nad rámec verejnej minimálnej siete, pretože chceme pre našich poistencov zabezpečiť nadštandardnú sieť zmluvných poskytovateľov s čo najlepšou dostupnosťou a kvalitou," vysvetľuje E. Májeková. V tempe zazmluvňovania je pritom Union ZP lídrom na Slovensku a pochváliť sa môže aj tým, že požiadavky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dokáže vybaviť veľmi rýchlo. To sa prejavilo aj na skutočnosti, že v roku 2020 ostatným zdravotným poisťovniam medziročne počet zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti poklesol, kým Unionu stúpol o 261 zmlúv.Informačný servis