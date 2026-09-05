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05. septembra 2026

Polícia zasiahla proti predaju heroínu v Bratislave, obvinili jednu ženu – FOTO


Tagy: bratislavský policajný hovorca Drogy obchodovanie s drogami

Ženu už polícia obvinila z distribúcie a predaja drog, vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie. Bratislavskí policajti zadržali ženu, ...



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gettyimages 1146609273 1 676x451 5.9.2026 (SITA.sk) - Ženu už polícia obvinila z distribúcie a predaja drog, vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie.


Bratislavskí policajti zadržali ženu, ktorá obchodovala s drogami. Vyšetrovateľ ju už obvinil z distribúcie a predaja drog, zároveň tiež podal podnet na jej väzobné stíhanie. Informoval o tom bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.

Policajti v uplynulých dňoch na základne podnetov od občanov vykonali kontroly v treťom bratislavskom okrese. „Počas nich bola okrem iných spozorovaná aj osoba ženského pohlavia nachádzajúca sa pri garážach na Pionierskej ulici, pri ktorej sa nachádzali ďalšie osoby, ktoré vzhľadom a chôdzou budili dojem, že požívajú omamné a psychotropné látky. Na základe uvedeného sa policajti rozhodli tieto osoby skontrolovať, pričom pri kontrole osôb tieto dobrovoľne vydali omamné a psychotropné látky (heroín). Osoby boli následne obmedzené na osobnej slobode a prevezené k ďalším procesným úkonom,“ spresnil Szeiff. Ženu už polícia obvinila z distribúcie a predaja drog, vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie.

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„V tejto súvislosti odporúčame občanom, aby tak ako aj v tomto prípade majú podozrenie, že v ich okolí dochádza k takémuto druhu trestnej činnosti, aby neváhali a kontaktovali nás prostredníctvom súkromnej správy na FB Polícia SR Bratislavský kraj a uvedené skutočnosti nám nahlásili,“ dodal Szeiff.

 


Zdroj: SITA.sk - Polícia zasiahla proti predaju heroínu v Bratislave, obvinili jednu ženu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavský policajný hovorca Drogy obchodovanie s drogami
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