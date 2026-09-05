|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 5.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Regína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. septembra 2026
Polícia zasiahla proti predaju heroínu v Bratislave, obvinili jednu ženu – FOTO
Ženu už polícia obvinila z distribúcie a predaja drog, vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie. Bratislavskí policajti zadržali ženu, ...
Zdieľať
5.9.2026 (SITA.sk) - Ženu už polícia obvinila z distribúcie a predaja drog, vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie.
Bratislavskí policajti zadržali ženu, ktorá obchodovala s drogami. Vyšetrovateľ ju už obvinil z distribúcie a predaja drog, zároveň tiež podal podnet na jej väzobné stíhanie. Informoval o tom bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.
Policajti v uplynulých dňoch na základne podnetov od občanov vykonali kontroly v treťom bratislavskom okrese. „Počas nich bola okrem iných spozorovaná aj osoba ženského pohlavia nachádzajúca sa pri garážach na Pionierskej ulici, pri ktorej sa nachádzali ďalšie osoby, ktoré vzhľadom a chôdzou budili dojem, že požívajú omamné a psychotropné látky. Na základe uvedeného sa policajti rozhodli tieto osoby skontrolovať, pričom pri kontrole osôb tieto dobrovoľne vydali omamné a psychotropné látky (heroín). Osoby boli následne obmedzené na osobnej slobode a prevezené k ďalším procesným úkonom,“ spresnil Szeiff. Ženu už polícia obvinila z distribúcie a predaja drog, vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie.
„V tejto súvislosti odporúčame občanom, aby tak ako aj v tomto prípade majú podozrenie, že v ich okolí dochádza k takémuto druhu trestnej činnosti, aby neváhali a kontaktovali nás prostredníctvom súkromnej správy na FB Polícia SR Bratislavský kraj a uvedené skutočnosti nám nahlásili,“ dodal Szeiff.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zasiahla proti predaju heroínu v Bratislave, obvinili jednu ženu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavskí policajti zadržali ženu, ktorá obchodovala s drogami. Vyšetrovateľ ju už obvinil z distribúcie a predaja drog, zároveň tiež podal podnet na jej väzobné stíhanie. Informoval o tom bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.
Policajti v uplynulých dňoch na základne podnetov od občanov vykonali kontroly v treťom bratislavskom okrese. „Počas nich bola okrem iných spozorovaná aj osoba ženského pohlavia nachádzajúca sa pri garážach na Pionierskej ulici, pri ktorej sa nachádzali ďalšie osoby, ktoré vzhľadom a chôdzou budili dojem, že požívajú omamné a psychotropné látky. Na základe uvedeného sa policajti rozhodli tieto osoby skontrolovať, pričom pri kontrole osôb tieto dobrovoľne vydali omamné a psychotropné látky (heroín). Osoby boli následne obmedzené na osobnej slobode a prevezené k ďalším procesným úkonom,“ spresnil Szeiff. Ženu už polícia obvinila z distribúcie a predaja drog, vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie.
„V tejto súvislosti odporúčame občanom, aby tak ako aj v tomto prípade majú podozrenie, že v ich okolí dochádza k takémuto druhu trestnej činnosti, aby neváhali a kontaktovali nás prostredníctvom súkromnej správy na FB Polícia SR Bratislavský kraj a uvedené skutočnosti nám nahlásili,“ dodal Szeiff.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zasiahla proti predaju heroínu v Bratislave, obvinili jednu ženu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovenské F-16, Skyfox aj Baltic Bees Jet Team. IMAD 2026 ponúkol veľkolepú leteckú šou – FOTO, VIDEO
Slovenské F-16, Skyfox aj Baltic Bees Jet Team. IMAD 2026 ponúkol veľkolepú leteckú šou – FOTO, VIDEO
<< predchádzajúci článok
Americký veľvyslanec v Izraeli vyhlásil, že neexistuje žiadny plán na nútené vysídlenie Palestínčanov z Gazy
Americký veľvyslanec v Izraeli vyhlásil, že neexistuje žiadny plán na nútené vysídlenie Palestínčanov z Gazy