Piatok 24.4.2026
Meniny má Juraj
24. apríla 2026
Polícia zastavila kamión prevážajúci drevo, vodič nafúkal cez dve promile
Nezodpovednosť vodiča ohrozovala životy ostatných účastníkov cestnej premávky.
24.4.2026 (SITA.sk) - Nezodpovednosť vodiča ohrozovala životy ostatných účastníkov cestnej premávky.
Hliadka Diaľničného oddelenia Beharovce v okrese Levoča v piatok krátko pred poludním zastavila kamión prevážajúci drevo, pričom následne u 28-ročného vodiča zistili dychovou skúškou prítomnosť alkoholu na úrovni takmer 2,4 promile. Ako ďalej informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, pri opakovanej dychovej skúške dosiahol výsledok až 2,5 promile.
„Muž z okresu Brezno bol na mieste obmedzený na osobnej slobode z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Boli s ním následne vykonané potrebné procesné úkony a bol umiestnený do cely policajného zaistenia," uviedla policajná hovorkyňa. Doplnila, že vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade.
„Nezodpovednosť tohto vodiča nákladného auta vo veľkej miere ohrozovala zdravie a životy aj iných účastníkov cestnej premávky. Značne znížená ostražitosť a pozornosť opitého vodiča môže mať fatálne dôsledky," zdôraznila Ligdayová.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zastavila kamión prevážajúci drevo, vodič nafúkal cez dve promile © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Cenu primátora Bratislavy si prevzalo osem osobností, zaslúžili sa o kultúrny aj spoločenský rozvoj mesta – FOTO
Cenu primátora Bratislavy si prevzalo osem osobností, zaslúžili sa o kultúrny aj spoločenský rozvoj mesta – FOTO