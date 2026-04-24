 Meniny má Juraj
 Z domova

24. apríla 2026

Polícia zastavila kamión prevážajúci drevo, vodič nafúkal cez dve promile


Nezodpovednosť vodiča ohrozovala životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Hliadka Diaľničného oddelenia Beharovce v okrese Levoča v piatok krátko pred poludním zastavila kamión prevážajúci ...



24.4.2026 (SITA.sk) - Nezodpovednosť vodiča ohrozovala životy ostatných účastníkov cestnej premávky.


Hliadka Diaľničného oddelenia Beharovce v okrese Levoča v piatok krátko pred poludním zastavila kamión prevážajúci drevo, pričom následne u 28-ročného vodiča zistili dychovou skúškou prítomnosť alkoholu na úrovni takmer 2,4 promile. Ako ďalej informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, pri opakovanej dychovej skúške dosiahol výsledok až 2,5 promile.

Muž z okresu Brezno bol na mieste obmedzený na osobnej slobode z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Boli s ním následne vykonané potrebné procesné úkony a bol umiestnený do cely policajného zaistenia," uviedla policajná hovorkyňa. Doplnila, že vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade.

Nezodpovednosť tohto vodiča nákladného auta vo veľkej miere ohrozovala zdravie a životy aj iných účastníkov cestnej premávky. Značne znížená ostražitosť a pozornosť opitého vodiča môže mať fatálne dôsledky," zdôraznila Ligdayová.


Zdroj: SITA.sk - Polícia zastavila kamión prevážajúci drevo, vodič nafúkal cez dve promile © SITA Všetky práva vyhradené.

