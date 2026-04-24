 24hod.sk    Z domova

24. apríla 2026

Cenu primátora Bratislavy si prevzalo osem osobností, zaslúžili sa o kultúrny aj spoločenský rozvoj mesta – FOTO


Kandidátov na cenu vyberá primátor Bratislavy spolu so svojím poradným zborom. Vo štvrtok 23. apríla sa v Divadle P. O. Hviezdoslava konalo udeľovanie Ceny primátora Bratislavy 2026.



24.4.2026 (SITA.sk) - Kandidátov na cenu vyberá primátor Bratislavy spolu so svojím poradným zborom.


Vo štvrtok 23. apríla sa v Divadle P. O. Hviezdoslava konalo udeľovanie Ceny primátora Bratislavy 2026. Ako informoval hovorca magistrátu Peter Bubla, ocenenie v podobe grafiky M. Cipára si prevzalo celkom osem osobností. Cena primátora patrí medzi najvýznamnejšie mestské ocenenia. Kandidátov na cenu vyberá primátor Bratislavy spolu so svojím poradným zborom.

Výnimočný prínos


Jednotlivé nominácie zohľadňujú výnimočný prínos jednotlivcov či kolektívov, ktoré formujú hlavné mesto a zaslúžia si podľa primátora pozornosť a najmä mimoriadne poďakovanie za kultúrny či spoločenský rozvoj mesta," spresnil hovorca. Organizátorom podujatia je mestská organizácia Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

Prvým oceneným bol František Mikloško, za dlhoročný boj za náboženské a občianske slobody a za významný prínos k ochrane demokracie na Slovensku. Ďalšími ocenenými boli Peter Lipa a Pavel Daněk, za viac ako 50 úspešných ročníkov festivalu Jazzové dni, ktoré formovali hudobnú scénu Bratislavy a ktoré aj vo svetovom meradle Bratislavu navždy spojili s jazzom.

Kultúra aj šport


Ocenený bol aj Ľubo Šoška, za vybudovanie nezávislého kultúrneho priestoru, ktorý podľa mesta získal nezastupiteľné miesto na bratislavskej koncertnej mape a za podporu komunity mladých ľudí, ktorých spája láska k hudbe, sloboda a rešpekt k menšinám. Ďalším oceneným bol Viliam Dobiáš, za dlhoročnú záchranársku prácu a popularizáciu dôležitosti prvej pomoci.

Ocenená bola tiež Blanka Lehotská, za ochranu životného prostredia a budovania vzťahu k prírode cez komunitné podujatie, ktoré už 40 rokov ochraňuje žaby pri ich jarnej migrácii na Železnej studienke a pri ktorom sa nezištne stretávajú generácie Bratislavčanov.

Ocenenou bola aj Veronika Zuzulová, za reprezentáciu Slovenska na štyroch zimných olympiádach, svetových pohároch a za oddanosť športu. Posledným oceneným bol Myroslav Kastran, veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku, za budovanie priateľských, konštruktívnych a partnerských vzťahov medzi Ukrajinou a Slovenskom a za oddanú službu svojej vlasti.


Zdroj: SITA.sk - Cenu primátora Bratislavy si prevzalo osem osobností, zaslúžili sa o kultúrny aj spoločenský rozvoj mesta – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Polícia zastavila kamión prevážajúci drevo, vodič nafúkal cez dve promile
Kiraľvarga zostáva po sneme prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov

