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28. októbra 2026
Polícia zastrelila mladistvého, ktorý útočil nožmi pri izraelskom veľvyslanectve v Belehrade
Podľa ministra vnútra išlo o známeho sympatizanta teroristickej organizácie Islamský štát. Srbská polícia v stredu zastrelila útočníka pred
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28.10.2026 (SITA.sk) - Podľa ministra vnútra išlo o známeho sympatizanta teroristickej organizácie Islamský štát.
Srbská polícia v stredu zastrelila útočníka pred izraelským veľvyslanectvom v Belehrade, ktorý nožom zaútočil na príslušníka bezpečnostných zložiek. Odchádzajúci minister vnútra Ivica Dačić incident označil za teroristický útok.
Podľa Dačića páchateľom bol mladistvý, ktorého totožnosť úrady bezprostredne nezverejnili. „Zaútočil na policajta dvoma nožmi a pritom kričal ,Allahu Akbar',“ uviedol minister.
Srbské ministerstvo vnútra informovalo, že policajt útočníka zastrelil v sebaobrane. Pri incidente utrpel ľahké poranenie tváre spôsobené nožom.
Dačić povedal, že bezpečnostné služby muža monitorovali už pred útokom. Podľa neho išlo o známeho sympatizanta organizácie Islamský štát. „Na jeho profile na Instagrame bola čierna vlajka a emblém Islamského štátu,“ dodal minister.
V reakcii na útok úrady zvýšili stupeň teroristickej hrozby na najvyššiu úroveň označovanú ako „červený poplach“. Bezpečnostné opatrenia boli sprísnené najmä pri zahraničných diplomatických misiách a ďalších citlivých objektoch v krajine.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zastrelila mladistvého, ktorý útočil nožmi pri izraelskom veľvyslanectve v Belehrade © SITA Všetky práva vyhradené.
Srbská polícia v stredu zastrelila útočníka pred izraelským veľvyslanectvom v Belehrade, ktorý nožom zaútočil na príslušníka bezpečnostných zložiek. Odchádzajúci minister vnútra Ivica Dačić incident označil za teroristický útok.
Podľa Dačića páchateľom bol mladistvý, ktorého totožnosť úrady bezprostredne nezverejnili. „Zaútočil na policajta dvoma nožmi a pritom kričal ,Allahu Akbar',“ uviedol minister.
Srbské ministerstvo vnútra informovalo, že policajt útočníka zastrelil v sebaobrane. Pri incidente utrpel ľahké poranenie tváre spôsobené nožom.
Dačić povedal, že bezpečnostné služby muža monitorovali už pred útokom. Podľa neho išlo o známeho sympatizanta organizácie Islamský štát. „Na jeho profile na Instagrame bola čierna vlajka a emblém Islamského štátu,“ dodal minister.
V reakcii na útok úrady zvýšili stupeň teroristickej hrozby na najvyššiu úroveň označovanú ako „červený poplach“. Bezpečnostné opatrenia boli sprísnené najmä pri zahraničných diplomatických misiách a ďalších citlivých objektoch v krajine.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zastrelila mladistvého, ktorý útočil nožmi pri izraelskom veľvyslanectve v Belehrade © SITA Všetky práva vyhradené.
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