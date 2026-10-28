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28. októbra 2026
Putin a Zelenskyj sa už čoskoro stretnú zoči-voči: Trump opäť sľubuje nesplniteľné
Tagy: Americký prezident Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Trump, ktorý sa v poslednom čas čoraz viac prikláňa na stranu Ruska, pri nástupe do úradu v januári 2025 sľúbil skončiť vojnu do 24 hodín. Stretnutie medzi ruským ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Trump, ktorý sa v poslednom čas čoraz viac prikláňa na stranu Ruska, pri nástupe do úradu v januári 2025 sľúbil skončiť vojnu do 24 hodín.
Stretnutie medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa uskutoční vo veľmi blízkej dobe, vyhlásil v stredu americký prezident Donald Trump.
„Veľmi skoro sa uskutoční stretnutie a myslím si, že by mohlo priniesť významný pokrok,“ povedal Trump novinárom v čase, keď Washington zvyšuje diplomatickú aktivitu zameranú na ukončenie vojny na Ukrajine.
Zelenskyj už počas víkendu oznámil, že v novembri sa má konať trojstranné rokovanie medzi Ukrajinou, USA a Ruskom s cieľom obnoviť dlhší čas stagnujúce mierové rozhovory. Kremeľ predtým uviedol, že schôdzka je plánovaná v Spojených arabských emirátoch.
Nie je však jasné, či by sa prípadné rokovanie uskutočnilo aj vo formáte priameho stretnutia Putina a Zelenského. Ruský prezident od začiatku invázie opakovane odmietal osobné rozhovory s ukrajinským lídrom a Moskva zároveň trvá na obsadení zvyšku ukrajinských území, ktoré si nárokuje na východe krajiny.
Trump, ktorý sa v poslednom čas čoraz viac prikláňa na stranu Ruska, pri nástupe do úradu v januári 2025 sľúbil skončiť vojnu do 24 hodín. Odvtedy však americké diplomatické úsilie neprinieslo žiadne podstatné výsledky a od začiatku americkej vojny proti Iránu v zásade stagnuje.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Putin a Zelenskyj sa už čoskoro stretnú zoči-voči: Trump opäť sľubuje nesplniteľné © SITA Všetky práva vyhradené.
Stretnutie medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa uskutoční vo veľmi blízkej dobe, vyhlásil v stredu americký prezident Donald Trump.
„Veľmi skoro sa uskutoční stretnutie a myslím si, že by mohlo priniesť významný pokrok,“ povedal Trump novinárom v čase, keď Washington zvyšuje diplomatickú aktivitu zameranú na ukončenie vojny na Ukrajine.
Zelenskyj už počas víkendu oznámil, že v novembri sa má konať trojstranné rokovanie medzi Ukrajinou, USA a Ruskom s cieľom obnoviť dlhší čas stagnujúce mierové rozhovory. Kremeľ predtým uviedol, že schôdzka je plánovaná v Spojených arabských emirátoch.
Nie je však jasné, či by sa prípadné rokovanie uskutočnilo aj vo formáte priameho stretnutia Putina a Zelenského. Ruský prezident od začiatku invázie opakovane odmietal osobné rozhovory s ukrajinským lídrom a Moskva zároveň trvá na obsadení zvyšku ukrajinských území, ktoré si nárokuje na východe krajiny.
Trump, ktorý sa v poslednom čas čoraz viac prikláňa na stranu Ruska, pri nástupe do úradu v januári 2025 sľúbil skončiť vojnu do 24 hodín. Odvtedy však americké diplomatické úsilie neprinieslo žiadne podstatné výsledky a od začiatku americkej vojny proti Iránu v zásade stagnuje.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Putin a Zelenskyj sa už čoskoro stretnú zoči-voči: Trump opäť sľubuje nesplniteľné © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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