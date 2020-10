Polícia zatkla tretiu osobu v prípade útoku v Nice, muž sa pred incidentom stretol s útočníkom

Macron to označil za terorizmus

Do Francúzska prišiel z Tuniska

31.10.2020 (Webnoviny.sk) - V súvislosti so štvrtkovým útokom vo francúzskom meste Nice zatkli tretiu osobu. Polícia v noci zadržala 35-ročného muža, ktorý sa s útočníkom pred incidentom v meste stretol.Predtým už zatkli 47-ročného muža, ktorý sa páchateľom stretol deň pred jeho činom. Zatiaľ však nie je známe, ako konkrétne s prípadom súvisia.Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil konanie páchateľa za "islamistický teroristický útok".Vyšetrovatelia vo Francúzsku, Tunisku aj Taliansku sa snažia zistiť motív a takisto či muž plánoval útok v kostole, kde zabil troch ľudí, pričom jednej žene sťal hlavu.Úrady predtým informovali, že 21-ročný zločinec prišiel do Francúzska iba nedávno z Tuniska. Mal potvrdenie talianskeho Červeného kríža vydané po tom, ako minulý mesiac pricestoval v člne s migrantmi na taliansky ostrov Lampedusa.Jeho rodina najnovšie žiada kamerové záznamy zachytávajúce útok. Otec a brat útočníka vyhlásili, že sú "proti terorizmu" a v prípade, že ich príbuzný spáchal tento zločin, "mal by čeliť spravodlivosti".V súčasnosti sa nachádza v kritickom stave v nemocnici, kam ho previezli po tom, ako ho polícia počas zatýkania postrelila.