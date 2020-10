Zoroslav Kollár ide do väzby, špecializovaný súd rozhodol aj o Urbancovej a Lindtnerovi

aktualizované 31. októbra, 17:53





31.10.2020 (Webnoviny.sk) -Právnik Zoroslav K. , bývalá predsedníčka Najvyššieho súdu SR Jarmila U. a bývalý sudca David L. idú do väzby, rozhodol Špecializovaný trestný súd SR. Všetkých troch zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) pri akcii Víchrica. Informáciu priniesol Denník N.Ešte vo štvrtok 29. októbra dal Ústavný súd SR (ÚS SR) po neverejnom zasadnutí pléna súhlas na vzatie do väzby sudcov Jarmily U. a Davida L. zadržaných v stredu počas akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) s názvom Víchrica. Sudca najvyššieho súdu Jozef K. bude stíhaný na slobode. Na brífingu o tom informoval predseda ÚS SR Ivan Fiačan.„U sudcov, u ktorých dal ústavný súd súhlas na vzatie do väzby, ústavný súd nevidel dôvody, ktoré by znamenali zneužitie prostriedkov trestného práva proti súdnej moci," uviedol Fiačan. Ako ďalej dodal, u týchto sudcov súd tiež prihliadal na skutočnosť, že nejde o aktívnych sudcov. O vzatí do väzby dvoch sudcov teda rozhodoval Špecializovaný trestný súd.Polícia v stredu 28. októbra zadržala počas akcie Víchrica právnika Zoroslava K., bývalú podpredsedníčku Najvyššieho súdu SR (NS SR) Jarmilu U., bývalého šéfa Okresného súdu (OS) Bratislava (BA) III Davida L., sudkyne OS BA I Katarínu B. a Otíliu D. a sudcu NS SR Jozefa K. Dôvodom sú podľa medializovaných informácií podozrenia z korupčnej trestnej činnosti.